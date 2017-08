Sudtirol Triestina/ Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live.

Diretta Sudtirol Triestina (LaPresse)

Sudtirol Triestina è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 18.00 e valida per il secondo turno preliminare della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Dopo la partita contro il Mestre, con cui gli uomini di Paolo Zanetti hanno fatto il proprio esordio stagionale ufficiale, il prossimo avversario degli altoatesini sarà la Trestina di mister Sannino. I friulani, infatti, che hanno scontato un turno di riposo nel primo turno, sono pronti a fare il proprio esordio in questa manifestazione, dopo aver onorato la partecipazione alla Tim Cup nazionale nei due impegni con Arezzo e Pescara. Gli alabardati, infatti, hanno prima battuto l'Arezzo in trasferta grazie alla rete di Mensah, per poi affrontare nel secondo turno gli abruzzesi di Zeman, che però hanno spedito a casa i biancorossi per 5-3.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va poi ricordato che la partita tra Sudtirol e Triestina , attesa per questa sera, non sarà visibile in diretta tv,ma sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel, disponibile al portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio

LE AMBIZIONI DEGLI ALABARDATI

L'ambiente ha ovviamente accolto con grande entusiasmo i risultati ottenuti in questa prima parte di stagione, nonostante si tratti sempre di calcio d'agosto, ed inizia a sognare in grande in vista del prossimo campionato di Serie C. La società non ha mai nascosto, dalla promozione fra i professionisti, le ambizioni di riportare il club ai fasti di un tempo, e la campagna acquisti di questa estate è un forte segnale alla concorrenza che la promozione è un obiettivo alla portata, quantomeno passando dal canale dei play-off. Nel proprio girone (il gruppo B di serie C), gli alabardati troveranno la concorrenza da parte dei vicini del Pordenone, protagonisti di una crescita notevole negli ultimi anni, così come dei più prestigiosi Padova e Vicenza, formazioni che auspicano ad un ritorno diretto in cadetteria. L'avversario di questo turno è, però, un Sudtirol che può dire la sua e che proverà a mettere in difficoltà una squadra che incontrerà per due volte nel girone B di campionato. La società ha fatto una scommessa puntando sul giovane Paolo Zanetti per la panchina, ma la qualità in squadra non manca, ed è data da diversi nomi di esperienza come Furlan, Lupoli e Cia, tutta gente che giocherà la Serie C per obiettivi importanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Sudtirol-Triestina, il tecnico di casa Zanetti prepara un 4-3-3 per battere la Triestina davanti al pubblico del Druso. Davanti a Fortunato, che sarà regolarmente tra i pali, Baldan e Riccardi saranno in difesa con Talt e Brugger sugli esterni. Bertoni, Furlan e Broh saranno a centrocampo, anche se c'è da sciogliere il dubbio legato alla presenza del capitano Fink, mentre in avanti Cia e Lupoli faranno da spalla a Gliozzi, che dovrebbe essere la punta titolare. Dall'altra parte il tecnico triestino Sannino schiera un 4-4-2 in cui si vede la conferma in blocco dell'intero schieramento difensivo che ha affrontato il Pescara e l'unica modifica, in mediana, che riguarda l'inserimento di Castiglia al posto di Meduri dall'inizio. In avanti spazio ad Arma e Franca, che parte in vantaggio su Petrella, mentre il neo arrivato Davide Bariti potrebbe insediare il posto di Bracaletti sull'esterno di destra.

IL BIG MATCH

Si può parlare tranquillamente di big match per quanto concerne questo incontro di Coppa Italia Lega Pro. Si affrontano due formazioni che, stando ai valori sulla carta, sono candidate a giocare un ruolo importante nel girone B di Serie C. La Triestina, come conferma l'ingaggio di un allenatore navigato e di prestigio per la categoria come Sannino, punta in grande e non lo nasconde, ma anche la Sudtirol ha lavorato per potersi divertire da gennaio in poi, ovvero dopo essersi eventualmente assicurati l'obiettivo salvezza. A rendere particolare questa sfida c'è poi la questione territoriale: si tratta di una sorta di derby degli ex territori austriaci, e di squadre che dunque hanno insite una certa rivalità.

