Tottenham Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Tottenham-Chelsea - LaPresse

Tottenham-Chelsea, un derby di Londra come piatto forte della seconda giornata di Premier League: il Tottenham di Mauricio Pochettino sfida alle ore 17.00 i campioni in carica del Chelsea di Antonio Conte. Sarà una già sfida importantissima nel campionato inglese, sia pure appena iniziato: infatti gli Spurs vogliono continuare a vincere e proseguire nella loro marcia iniziata con un 2-0 in casa del Newcastle alla prima giornata, mentre i Blues vogliono assolutamente cancellare la sconfitta per 3-2 contro il Burnley, avvenuta per giunta allo Stamford Bridge. Il Chelsea vuole - anzi, deve - rialzare la testa, se si considera pure la sconfitta nel Community Shield, il corrispettivo della nostra Supercoppa Italiana: contro l'Arsenal c'è stata l'espulsione di Pedro, doppio rosso anche nel match contro i Clarets. Oltre ai problemi di risultato, bisogna sicuramente rivedere anche il comportamento dal punto di vista disciplinare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Tottenham e Chelsea sarà visibile in diretta tv soltanto agli abbonati Sky. Il calcio di inizio è previsto per domenica 20 agosto alle ore 17.00 italiane e questo derby londinese verrà trasmesso sul canale Sky Sport 3, numero 203 della piattaforma satellitare. Per gli abbonati sarà possibile vedere la sfida anche in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

Squadra praticamente fatta per i padroni di casa, che giocheranno con un 4-2-3-1. Mauricio Pochettino si affida a Lloris tra i pali, con Walker-Peters e Davies sulle corsie laterali: confermata la coppia di difensori centrali composta da Alderweireld e Vertonghen. A centrocampo ci saranno Dembélé e Dier, mentre Alli cercherà di servire Harry Kane, ancora alla caccia del suo primo goal stagionale in Premier League. Sulle corsie esterne confermati Sissoko ed Eriksen. L'unico dubbio resta in mezzo al campo: rivedremo ancora la staffetta tra son e Sissoko? Ai posteri l'ardua sentenza.

Antonio Conte dovrà fare i conti con le squalifiche: sicuri assenti Cesc Fabregas e Gary Cahill, entrambi espulsi nello scorso match. Classico 3-4-3, con Courtois in porta: davanti al portiere belga ci saranno Rüdiger, David Luiz e molto probabilmente Christensen. Azpilicueta e Marcos Alonso dovrebbero andare sulle corsie laterali, mentre Kanté andrà sicuramente in mezzo al campo. Al posto di Fabregas potrebbe essere utilizzato Boga. Willian e Musonda sono i candidati per poter andare a supportare l'unica punta: questa volta Alvaro Morata dovrebbe scendere in campo sin dal primo minuto di gioco.

COME CI ARRIVANO

Sarà una sfida davvero bella e spettacolare. Il Tottenham ha una formazione ormai consolidata, con tanti elementi che hanno reso grande la squadra nelle passate stagioni e con un allenatore che sa gestire sia la quantità che la qualità. Non sarà facile affrontarla per Conte, che sta vivendo uno dei momenti più bassi da quando è diventato allenatore del Chelsea: troppe squalifiche e diversi infortuni, ma nel calcio siamo stati abituati a ribaltamenti di fronte non indifferente. Solo il campo saprà dirci chi vincerà.

