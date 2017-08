Udinese Chievo/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Chievo, Serie A (Foto LaPresse)

Udinese-Chievo, domenica 20 agosto alle ore 20.45 e diretta da Claudio Gavillucci, sarà una sfida relativa alla prima giornata del nuovo campionato di Serie A 2017-2018. Alla Dacia Arena si sfidano due formazioni che ambiscono a diventare outsider in un torneo che si prospetta difficile ed equilibrato. Entrambe le formazioni hanno deciso di andare avanti nel segno della continuità, confermando in panchina i loro due tecnici. Da una parte Gigi Delneri, che ha riportato ordine dopo una fase molto sofferta della storia dell'Udinese. Gli investimenti sul nuovo stadio, un autentico gioiello, hanno messo un po' da parte quelli sportivi e nella stagione 2015/16 l'Udinese è riuscita a salvarsi dalla Serie B solamente alla penultima giornata. La scorsa annata con Iachini in panchina è iniziata piuttosto male: solo l'arrivo di Delneri, che incontrerà una delle parti più importanti del suo passato sfidando il Chievo in questa prima giornata, ha permesso ai friulani di risalire la china, riportandosi a debita distanza dalla zona retrocessione, che fi fatto non ha mai interessato l'Udinese l'anno scorso.

Udinese-Chievo, domenica 20 agosto alle ore 20.45, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 257 del satellite, ovvero Sky Calcio 7 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

Con Rolando Maran in panchina, il Chievo si sta dimostrando squadra di livello, capace sempre di lanciare giovani interessanti, ma anche di gettare le proprie fondamenta su veterani di grande qualità ed esperienza. Solitamente l'inizio di stagione del Chievo, soprattutto durante questo ciclo con Maran in panchina, è stato ricco di soddisfazioni, la squadra è abituata a partire forte e a giocare subito un buon calcio. In casa dell'Udinese la prima giornata potrebbe dunque regalare spettacolo tra due squadre che giocano a viso aperto.

L'Udinese quest'hanno ha disputato un discreto precampionato estivo, ricco anche di test internazionali. Da segnalare la vittoria contro gli inglesi dell'Huddersield, impegnati in Premier League, e quella contro il Celta Vigo ai calci di rigore, che ha permesso ai bianconeri di conquistare il trofeo Quinocho messo in campo dagli spagnoli. Nel terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia l'Udinese ha sofferto un po', ma ha avuto alla fine la meglio con il punteggio di tre a due sul coriaceo Frosinone, andando in gol con Thereau, Lasagna e Jankto.

Bene anche il Chievo che a fine luglio è partito con un ottimo pareggio contro il Napoli e una vittoria contro il Lugano, squadra svizzera quest'anno impegnata nella fase a gironi di Europa League. Quindi, sempre in amichevole, la vittoria per quattro a tre contro il Carpi e il pareggio uno a uno contro lo Spal, prima della vittoria in Coppa Italia, soffertissima, che ha regalato la qualificazione al quarto turno agli scaligeri. Dopo il vantaggio dello sloveno Birsa, Favilli aveva pareggiato per i marchigiani. A togliere le castagne dal fuoco a Maran ci ha pensato Cacciatore al novantaquattresimo minuto, quando ormai la disputa dei tempi supplementari pareva scontata.

Le quote dei bookmaker relativa all'incontro vedono i friulani favoriti, pur col beneficio del dubbio verso un Chievo che spesso alla prima giornata di campionato ha saputo regalare grandi sorprese. Vittoria interna quotata 2.10 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.20 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.70 la quota per il successo esterno degli scaligeri.

