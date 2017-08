VAR, MOVIOLA E ERRORI ARBITRALI/ Serie A: subito rigore per il Milan, per Tagliavento due episodi dubbi

Kessie trasforma il primo rigore con Var per il Milan (Foto: LaPresse)

DUE EPISODI DUBBI IN INTER-FIORENTINA

Il Var migliora l'arbitraggio, ma non mancano comunque le polemiche. Del resto servirà tempo per abituarsi all'ausilio della videoassistenza. Un sistema del quale evidentemente si fida ciecamente Tagliavento, che ha fischiato al 4' il calcio di rigore per l'Inter. L'arbitro non ha avuto nessun dubbio in merito all'intervento scomposto di Astori ai danni di Icardi, che era lanciato a rete, ma è stato forse questo il "problema": ha fatto il gesto del monitor per segnalare che il Var ha confermato la sua decisione, ma non si è recato a bordo campo per rivedere le immagini. Evidentemente si è fidato del parere dei due colleghi, oltre che della sua visuale in tempo reale. E così Icardi ha potuto sbloccare la partita per i nerazzurri. Un altro episodio da Var al 41' per un presunto fallo di Miranda su Simeone: incerto nell'assegnazione, viene aiutato dalla tecnologia che non intravede gli estremi per il rigore, ma a differenza dei suoi colleghi resta in campo, anziché recarsi fuori per visionare le immagini.

NETTO IL RIGORE IN CROTONE-MILAN

Ancor più netto è però il rigore assegnato al Milan nel match contro il Crotone: l'arbitro Mariani ha fischiato il penalty a favore dei rossoneri per un fallo in area di Ceccherini su Cutrone, poi ha chiesto l'aiuto delle immagini per rivedere personalmente l'azione. A quel punto ha confermato il tiro dal dischetto, aggiungendo l'espulsione diretta per il giocatore del Crotone. Poi Kessiè ha trasformato in rete il rigore. In questo caso dunque il Var è servito a trasformare quello che era inizialmente un cartellino giallo in uno rosso. Insomma, le milanesi possono sorridere: hanno sbloccato le proprie partite proprio grazie al Var.

