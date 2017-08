Video/ Juventus Cagliari (3-0): gli highlights della partita (Serie A, 1^ giornata)

Video Juventus Cagliari (LAPRESSE)

All'Allianz Stadium di Torino la Juventus riparte con il piede giusto dopo il KO in Supercoppa contro la Lazio: i bianconeri battono il Cagliari per 3 a 0 nella gara inaugurale ottenendo il 38^ risultato utile consecutivo in casa, la superiorità degli uomini di Allegri non è mai stata messa in discussione - a eccezione del rigore sbagliato da Farias e dell'errore sotto porta di Faragò - come dimostra il 66% di possesso palla (appena 34% per l'undici di Rastelli che non ha saputo sfruttare le occasioni ghiotte per riaprire la gara sull'1 a 0). Non abbiamo comunque assistito a un monologo dei padroni di casa, sulla vittoria della Vecchia Signora c'è infatti l'impronta dell'eterno Gigi Buffon che ha neutralizzato un tiro dagli undici metri salvando il risultato quando la Juventus conduceva ancora per 1 a 0, poi ci hanno pensato gli attaccanti a fare il resto. Un gol a testa per Mandzukic, Dybala e Higuain: l'argentino avrebbe potuto fare doppietta se non fosse stato per la traversa. Complessivamente i bianconeri hanno creato 12 occasioni da gol, inquadrato lo specchio in 8 frangenti e hanno battuto 4 calci d'angolo; numeri decisamente più modesti per il Cagliari con 19 azioni manovre (contro le 33 dei bianconeri) 5 tiri totali (di cui 2 in porta) e un solo tiro dalla bandierina. Miralem Pjanic, oltre ad aver sfiorato il gol su punizione e ad aver fornito l'assist per il raddoppio di Dybala, ha recuperato da solo 7 palloni arginando le iniziative degli avversari e dando il via a diverse ripartenze dei bianconeri.

LE DICHIARAZIONI DI JUVENTUS-CAGLIARI

Al termine della gara il migliore in campo, Paulo Dybala, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a caldo: "Sono contento per la prestazione e per il gol ma soprattutto per la squadra che ha vinto senza prendere gol, cosa che non accadeva da cinque gare. A inizio gara c'è stato grande equilibrio, poi la rete di Mandzukic ha spostato gli equilibri in nostro favore, un grande contributo è arrivato da Buffon che ha parato un rigore sull'1 a 0. Per me non è stato difficile tornare a giocare nel mio vecchio ruolo, è sembrato di tornare ai tempi del Palermo". Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Devo complimentarmi con i ragazzi che oggi sono stati bravi, vincere la partita inaugurale non è mai facile perché le gambe non girano ancora a pieno regime, inoltre venivamo da una sconfitta pesante e dunque non era scontato che avremmo avuto vita facile, in un paio di occasioni il Cagliari ci ha messo in seria difficoltà. Quando la squadra ha cominciato ad accusare la stanchezza si è preoccupata di curare al meglio la fase difensiva per non dare spazi agli avversari. Non commento la decisione del rigore assegnato tramite VAR, dico solo che bisogna sfruttare i momenti morti come se fosse un time-out in piena regola". Per il tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli, lo 0-3 è troppo severo per i suoi giocatori: "Siamo stati puniti oltremodo considerando quanto abbiamo creato sul terreno di gioco, in particolare nella prima frazione di gioco. Con Borriello nessun problema particolare, lui è stato sincero dicendoci che non se la sentiva più di continuare con noi. Agiremo di conseguenza cercando di colmare la sua assenza. Van Dier Wiel? È un giocatore di esperienza e ci può fare comodo.

© Riproduzione Riservata.