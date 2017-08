Video/ Verona Napoli (1-3): gli highlights della partita (Serie A, 1^ giornata)

Video Verona Napoli - LaPresse

Il Napoli fa un ottimo esordio a Verona vincendo per tre reti ad uno. Analizziamo ora la gara attraverso i numeri. Il Napoli vince riguardo il possesso palla, 52% a 48%. Dominio leggero rispetto alle altre gare. Il portiere del Verona è stato super impegnato con nove parate effettuate contro le tre di Reina che ha compiuto due interventi decisivi. Il Napoli ha bombardato la porta avversaria con 20 tiri, i padroni di casa hanno calciato in porta appena quattro volte. Passiamo ora alle statistiche dei singoli. Lorenzo Insigne ha calciato in porta ben cinque volte, migliore in campo in assoluto grazie ad una grandissima prestazione. Nel Verona troviamo il subentrato Pazzini con due. Insigne è stato protagonista anche per gli assist, due, e le occasioni da gol create, tre. A centrocampo brilla Diawara con sei palle recuperate, nel Verona delude Romulo con sei palle perse. Il Napoli ha dominato in campo meritando la vittoria.

LE DICHIARAZIONI DI VERONA-NAPOLI

Il Verona esce con le ossa rotte contro un Napoli devastante. Partita senza storia tra le due compagini, il Verona ha pagato il netto divario tecnico. Il Napoli ha scelto il silenzio stampa quindi possiamo riportare solo l'amarezza di Fabio Pecchia, allenatore del Verona: "Il Napoli è una squadra che riesce a giocare in velocità e che se ha spazi è ancora più forte. Dispiace aver preso gol così, il Napoli è una squadra forte che ha qualità, quantità e tecnica. Su palla inattiva poi nel finale potevamo riprenderla sul 3-2, ma il Napoli ha indubbiamente meritato di vincere. Se può contrastare la Juventus? Indubbiamente sì, lo dimostra anche in campo. Giocherà per il titolo e per il primissimo posto. Noi siamo una neopromossa e come tale dobbiamo ragionare. Il divario tra noi e il Napoli è ancora troppo grande, noi dobbiamo pensare a mantenere la categoria, ma tra le grandi e le piccole il divario è chiaramente enorme". Le dichiarazioni sono state concesse ai microfoni di Rai Sport.

