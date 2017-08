Borriello vs Giulini/ L’ex attaccante del Cagliari: dice il falso, non sono andato via per soldi!

Marco Borriello, attaccante Spal - Instagram

Non si è concluso nel migliore dei modi l’addio di Marco Borriello al Cagliari. Nelle scorse ore l’ex attaccante dei rossoblu ha lasciato la Sardegna per accasarsi a Ferrara, presso la squadra neo-promossa della Spal. Una decisione che era stata commentata così da Giulini, il presidente del club rossoblu: «Non posso pretendere che tutti amino la maglia, soprattutto chi è con noi da poco, ma che la rispettino sì. E’ mancata un po’ di riconoscenza nei confronti della società e della città. C’è chi gioca per la maglia, chi per altri valori. Mi è capitato sott'occhio il contratto di Borriello con la Spal e percepirà quasi il doppio. E' andato via per soldi». Parole rilasciate nella giornata di sabato, che hanno fatto infuriare lo stesso centravanti ex, fra le altre, di Juventus, Roma e Milan. Borriello si è quindi preso un giorno di tempo, concentrandosi sulla partita con la Lazio di ieri sera, per poi replicare a Giulini.

LA RISPOSTA DI BORRIELLO

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, l‘esperto attaccante italiano ha fatto sapere che: «Le sue dichiarazioni – Borriello si riferisce ovviamente a Giulini - sono state assolutamente FALSE!!!! I motivi per cui sono andato via da Cagliari li ho elencati nel post precedente quindi ci tengo a precisare che NON sono andato via per soldi, se avessi voluto andar via per soldi lo avrei fatto questa estate. E’ FALSO quanto detto dal presidente del Cagliari in merito al mio guadagno! Le cifre sono esattamente le stesse che ho percepito nella passata stagione dal Cagliari». Borriello ha voluto inoltre precisare che non vi è stata alcuna rottura fra lui e l’allenatore Rastelli, indiscrezione invece diffusa negli scorsi giorni. Resta comunque ancora da capire quale sia il reale motivo che abbia spinto Marco a chiedere alla società sarda di essere ceduto, dopo una stagione davvero esaltante con 20 marcature, che lo hanno reso il terzo attaccante italiano con più gol in Serie A.

