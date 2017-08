Brozovic e Cuadrado / Calciomercato Inter e Juventus: scambio in vista? Possibilità e perplessità

Juan Cuadrado (LaPresse)

C'è un curioso intreccio di calciomercato che riguarda Juventus e Inter: si parla infatti di un possibile scambio fra Marcelo Brozovic e Juan Cuadrado, ipotesi che è stata approfondita in particolare da Sport Mediaset. Se questo scambio fra le due grandi nemiche del calcio italiano si dovesse concretizzare, il croato andrebbe ad indossare la maglia bianconera mentre il secondo finirebbe alla corte di Luciano Spalletti, da sempre suo grande estimatore. Le domande però attorno a questo possibile scambio Brozovic-Cuadrado sono davvero tante, a cominciare dalla più ovvia: davvero nerazzurri e bianconeri accetteranno il rischio di rafforzare la rivale, se l’affare dovesse rivelarsi più vantaggioso per la controparte?

SCAMBIO BROZOVIC-CUADRADO: I PUNTI A FAVORE

Diciamo innanzitutto che l’Inter potrebbe essere interessata a Cuadrado soprattutto se Antonio Candreva dovesse andare al Chelsea e di conseguenza in quel caso ai nerazurri servirebbe un rinforzo nel settore degli esterni d’attacco. Quanto a Cuadrado, in questi giorni è stato affiancato alla Roma nell’ottica di un possibile scambio con Kevin Strootman, che ci sembra un nome maggiormente gradito rispetto a Brozovic in ottica bianconera. La Juventus ha bisogno di un centrocampista e un jolly come Brozovic sarebbe gradito, anche se il nome numero 1 resta Strootman, se arrivare all’olandese dovesse rivelarsi fattibile. L’Inter invece in ogni caso cerca esterni, perché non ci sono grandi alternative a Candreva e Perisic: a maggior ragione, se l’azzurro dovesse andarsene l’esigenza di un rinforzo si farebbe ancora più evidente.

I DUBBI SULLO SCAMBIO

Economicamente si tratterebbe di uno scambio alla pari o quasi, dunque senza esborsi di denaro - o tutt’al più con cifre minime in ballo. Restano però tanti dubbi e grande cautela da entrambe le parti, perché gli affari sull’asse Juventus-Inter non sono mai facili (ricordate come andò a finire il tentato scambio Vucinic-Guarin?). Di certo Brozovic e Cuadrado sono giocatori che piacciono agli allenatori che oggi sono dell’altra squadra e che sarebbero felici di poterli allenare, anche se Luciano Spalletti ieri sera ha sparigliato le carte dando a Brozovic una maglia da titolare che alla vigilia era difficilmente ipotizzabile, facendo dunque capire al croato che anche all’Inter potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Presumibilmente Inter e Juventus faranno almeno una chiacchierata: se poi ci saranno ulteriori sviluppi, è ancora tutto da capire.

