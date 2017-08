CLASSIFICA SERIE A/ Marcatori e cartellini: Quagliarella, le neopromosse nel destino

Classifica Serie A: Mauro Icardi è capocannoniere - LaPresse

CLASSIFICA SERIE A, MARCATORI E CARTELLINI - C’è sempre Fabio Quagliarella nel destino delle squadre neopromosse in Serie A: curiosamente, per la seconda volta in tre stagioni l’attaccante stabiese segna contro la squadra della sua regione e ne determina la sconfitta. La doppietta di Quagliarella ha permesso alla Sampdoria di ribaltare lo svantaggio iniziale contro il Benevento: Amato Ciciretti aveva trovato il primo, storico gol delle streghe in Serie A ma la gioia dei campani è durata poco, perchè il numero 27 della Sampdoria ha realizzato due reti che hanno dato i tre punti ai blucerchiati. Due anni fa era stato il turno del Frosinone: altra squadra campana, aveva aperto la sua avventura in Serie A ospitando il Torino. Danilo Soddimo, anche lui numero 10 - come Ciciretti - era stato il giocatore entrato nella storia ciociara facendo esplodere il Matusa con il gol del vantaggio. Poi ci aveva pensato Quagliarella: rete del pareggio, cui era seguita quella di Daniele Baselli che aveva dato la vittoria al Torino. Quagliarella dunque entra nel destino di un’altra neopromossa; al di là dei corsi e ricorsi storici l’attaccante della Sampdoria ha iniziato alla grande il suo campionato, Marco Giampaolo ringrazia e si prende i primi tre punti della stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

CLASSIFICA SERIE A, MARCATORI E CARTELLINI - La Serie A è cominciata con la sua prima giornata: la classifica naturalmente non può ancora essere indicativa, ma possiamo notare che le cinque big più attese sono partite tutte bene. Vittorie larghe e convincenti per Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma forse il successo più significativo è quello della Roma, perché espugnare Bergamo è un’impresa non da poco. Bene anche l’Inter, perché un 3-0 alla Fiorentina non è mai da sottovalutare. Nessun problema anche per Juventus, Napoli e Milan, anche grazie a un pizzico di fortuna: per i bianconeri sotto forma del pessimo rigore calciato da Farias, che avrebbe potuto complicare una partita poi comodamente vinta dai campioni d’Italia; per gli azzurri grazie all’autorete che ha sbloccato il risultato al Bentegodi; per il Milan grazie a rigore ed espulsione che dopo pochissimi minuti hanno spianato la strada ai rossoneri a Crotone. Per il resto, il risultato più significativo è il pareggio che la Spal ha saputo strappare all’Olimpico, uno 0-0 che ridimensiona la Lazio dopo la Supercoppa Italiana vinta domenica scorsa contro la Juventus ma che regala ai ferraresi uno splendido ritorno in Serie A dopo 49 anni d’assenza. Al comando, oltre alle cinque big, anche Chievo e Sampdoria, vittoriose rispettivamente sul campo dell’Udinese e contro il Benevento debuttante in Serie A.

Quanto alla classifica marcatori, al comando troviamo Mauro Icardi e Fabio Quagliarella, gli unici due giocatori autori di una doppietta in questa prima giornata di Serie A. Tra gli altri goleador di giornata, meritano una citazione Patrick Cutrone e Amato Ciciretti: il giovane rossonero ha risposto nel migliore dei modi all’occasione da titolare che gli ha dato Vincenzo Montella, grazie anche al rigore procurato e all’assist per il terzo gol possiamo definirlo senz’altro il match winner allo Scida; il giocatore del Benevento ha invece segnato il primo, storico gol dei campani in Serie A, tra l’altro un gol splendido per esecuzione tecnica, anche se poi la Sampdoria ha rimontato e vinto con la già citata doppietta di Quagliarella, che così si gode il primo posto in compagnia di Icardi. Passando infine ai provvedimenti disciplinari, sono da ricordare le due espulsioni che sono state comminate nella prima giornata: la prima sabato sera a Elseid Hysaj del Napoli, la seconda a Federico Ceccherini del Crotone in occasione del rigore che ha dato la svolta immediata alla partita contro il Milan.

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Inter 3

Juventus 3

Milan 3

Napoli 3

Chievo 3

Sampdoria 3

Roma 3

Bologna 1

Torino 1

Genoa 1

Lazio 1

Sassuolo 1

Spal 1

Benevento 0

Udinese 0

Atalanta 0

Verona 0

Cagliari 0

Crotone 0

Fiorentina 0

© Riproduzione Riservata.