Classifica Vuelta 2017/ La maglia rossa a Lampaert: tutte le altre graduatorie (oggi, 3^ tappa)

Alla terza tappa della Vuelta di Spagna 2017 la classifica generale che consegna al suo leader l’iconica maglia rossa arride al ciclista della Quick Step Yves Lampaert, vincitore della precedente frazione: il belga però deve fare attenzione perché i distacchi in graduatoria sono minimi e il percorso affatto semplice previsto oggi da Prades Conflent Canigò a Andorra la Vella promette parecchie sorprese. Il tracciato infatti come abbiamo visto prevede oltre a un traguardo volante anche tre Gran premio della Montagna di cui due di 1^ categoria: non sarà quindi solo la classifica generale a cambiare ma si attendono grandi sorprese anche nelle altre graduatorie che ora andremo a mettere sotto la lente di ingrandimento, con un occhio particolare ai piazzamenti degli azzurri.

LA ROSSA A LAMPAERT MENTRE GLI AZZURRI...

Come abbiamo detto la classifica generale della Vuelta vede come suo leader di rosso vestito Lampaert che ora registra un crono generale di 4 ore e 52’ e 07” e che vien seguiti da appena un secondo di distacco il nostro Matteo Trentin, ieri beffato all’ultimo al traguardo di Gruissand dallo stesso belga. Terzo gradino del podio per un altro azzurro ovvero Daniel Oss, che segnala un ritardo di appena 3 secondi: distacchi maggiori a seguire con Van Garderen, Roche e Dennis a seguire ma tutti a 17 secondi di distanza, mentre Alaphlippe e Klederman rimangono rispettivamente settimo e ottavo a +00’18”. Chiudono la top ten Froome e Poels, entrambi a 21 secondi di gap mentre va detto che l’azzurro Moscon è 18^ , Nibali occupa la 24^ piazza (+00’35”) mentre Fabio Aru è 50’ ma sotto al minuto di disavanzo dal leader Lempaert e con la prospettiva delle montatane ad attenderlo impaziente.

TRENTIN LEADER A PUNTI

Detto della maglia rossa vediamo le altre graduatorie brevemente a partire da quella a pois riservata agli scalatori da cui ci si aspetta molto oggi: il leader dopo il modesto Gpm della 1^ tappa della Vuelta vede in testa l’irlandese Nicolas Roche della Bmc, con 3 punti e seguito da Oss e Ventoso a 2 e 1 punto a testa, ma come abbiamo detto il carico di punti messi in palio nella 3^ tappa modificheranno non poche le cose. La maglia verde del leader della classifica a punti sarà oggi al via sulle spalle di Matteo Trentin, dato che Lampaert, leader, ha addosso la casacca rossa: la graduatoria vede l’italiano a quota 24 punti (uno in meno al belga) con il britannico della Aqua Blu Sport terzo a 16 punti.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA 2017

1. Lampaert (Quick Step) 04h 52' 07''

2. Trentin (Quick Step )+00’01”

3. Oss (Bmc) +00’03”

4. Dennis (Bmc) +00’17”

5. Van Garderen (Bmc) +00’17”

6. Roche (Bmc) +00’17”

7. Alaphilippe (Quick Step) +00’18”

8. Kelderman (Sunweb) + 00’18”

9. Froome (Sky) +00’21”

10.Poels (Sky) +00’21”

