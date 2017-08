Diretta/ Conferenza stampa Sarri info streaming video e tv: le parole prima di Nizza-Napoli (oggi)

Maurizio Sarri (LaPresse)

Alle ore 19.00 Maurizio Sarri e un giocatore del Napoli parleranno nella classica conferenza stampa della vigilia di ogni partita Uefa, in vista naturalmente di Nizza-Napoli di domani sera, ritorno dei playoff di Champions League. Conferenza ancora più interessante dal momento che la società partenopea ha indetto nei giorni scorsi il primo silenzio stampa della stagione proprio per ottenere la massima concentrazione in vista del primo snodo fondamentale della stagione, cioè proprio questo playoff attraverso il quale conquistare la qualificazione alla fase a gironi. Silenzio stampa che si deve interrompere oggi, dal momento che le regole Uefa sono molto chiare in tal senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA CONFERENZA STAMPA

Si potranno seguire le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri anche tramite una diretta tv, perché i vari canali sportivi all news certamente seguiranno l’evento, in particolare Mediaset Premium Sport, dal momento che la Champions League è un’esclusiva Mediaset e anche la partita di domani sera sarà visibile esclusivamente su Premium. Gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre avranno a disposizione pure la diretta streaming video, tramite l’applicazione Premium Play.

I TEMI

Sarà dunque molto interessante innanzitutto scoprire quale giocatore accompagnerà l’allenatore in conferenza stampa, poi staremo a sentire quali saranno gli argomenti toccati, magari coinvolgendo anche il campionato ma con priorità giustamente per una Champions League vicinissima ma non ancora del tutto in cassaforte dopo la vittoria per 2-0 dell’andata al San Paolo, punteggio ottimo, ma che avrebbe potuto essere ancora migliore. Sicuramente si parlerà anche delle condizioni di Dries Mertens, per il quale è scattato un piccolo campanello d’allarme nelle ultime ore: nulla di serio, ma inevitabilmente per la partita di domani sera in Costa Azzurra l’attaccante belga è in dubbio.

© Riproduzione Riservata.