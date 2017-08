Diretta/ Vuelta 2017 streaming video e tv 3^ tappa, vincitore, percorso (Prades-Andorra la Vella, oggi)

Diretta Vuelta: Vincenzo Nibali (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi comincia già a fare sul serio: ecco le prime salite nella terza tappa Prades Conflent Canigò-Andorra la Vella di 158,5 km, una frazione piuttosto breve ma anche assai impegnativa, pur se non ci sarà l’arrivo in salita come in altre nove occasioni in una Vuelta che sarà come sempre montagnosa. Da notare che anche oggi si partirà in Francia, poi si toccherà finalmente il territorio spagnolo, ma per sconfinare nuovamente ad Andorra, la piccola Nazione pirenaica compresa appunto tra Francia e Spagna. La partenza sarà alle ore 13.15 da Prades Conflent Canigò, mentre l’arrivo è atteso ad Andorra la Vella indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming videol'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa terza tappa Prades Conflent Canigò-Andorra la Vella, il collegamento sarà dalle ore 13.00 per seguire integralmente questa frazione di montagna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Il percorso sarà decisamente interessante: si comincerà a salire quasi subito e dopo 31,5 km ci sarà il Gran Premio della Montagna di prima categoria del Col de la Perche (saremo ancora in Francia), al termine di ben 19,5 km di ascesa, anche se con pendenza media al 4,8%. Lunga ma pedalabile, sarà comunque ideale per entrare nel clima della prima giornata di montagna, che collocata già al terzo giorno potrebbe avere effetti imprevedibili. Dopo questa prima salita, ci sarà un lungo tratto in discesa, attraversando anche il confine franco-spagnolo. Il gioco però tornerà a farsi duro quando entreremo ad Andorra: si salirà infatti verso il Coll de la Rabassa, altro Gpm di prima categoria che sarà collocato al km 127,5.

Si tratterà di una salita di ben 13,3 km con pendenza media del 6,8%, dunque qui si comincerà a fare sul serio, anche perché al termine della successiva discesa, superato lo sprint intermedio di Andorra la Vella (km 147,1), si risalirà immediatamente verso il Gpm di seconda categoria dell’Alto de la Comella, salita di soli 4,3 km ma con pendenza media all’8,6% e che soprattutto culminerà al km 151,4, cioè quando ne mancheranno solamente 7,1 all’arrivo, cioè sostanzialmente giusto il tempo di affrontare la discesa per tornare ad Andorra la Vella. Ci potrebbe essere subito battaglia: questa sera potremmo saperne di più sulle condizioni di forma di tutti i big più attesi, da Chris Froome ad Alberto Contador fino ai nostri Vincenzo Nibali e Fabio Aru.

