Infortunio Mertens/ La botta al piede preoccupa: in panchina contro il Nizza?

Potrebbe rimanere ai margini dei titolari per la sfida contro il Nizza, l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Il giocatore della nazionale belga non è infatti al 100%: nell’anticipo di sabato sera, l’esordio in campionato dei partenopei contro l’Hellas Verona, l’ex PSV di Eindhoven ha subito un colpo al piede da Romulo, subendo un lieve infortunio. Nulla di grave (sono escluse fratture ossee), fatto sta che il giocatore ha lasciato anzitempo l’allenamento odierno e di conseguenza è in forte dubbio la sua presenza dal primo minuto per il ritorno dei preliminari di Champions League. Il segnale di oggi fa capire come con grande probabilità Mertens faccia fatica a calciare il pallone, e solamente nelle prossime ore capiremo se l’allarme sarà rientrato o meno.

MERTENS IN PANCHINA?

La cosa certa è che Mertens dovrebbe comunque imbarcarsi per il volo con destinazione Nizza, ma nel caso in cui non dovesse farcela, si vedrà dal primo minuto in campo il bomber della nazionale polacca Milik, tra l’altro in gol proprio nella gara contro gli scaligeri di sabato sera. Sui due esterni avremo invece Insigne a sinistra, con Callejon a destra, con Ounas e Giaccherini (entrambi in lista Champions) che dovrebbero completare il reparto più avanzato. Se il Napoli perde pezzi, il Nizza invece li recupera. Sembra infatti ormai recuperato al 100% Wesley Sneijder, già in campo dal primo minuto nella sfida di campionato contro il Tolosa, mentre Mario Balotelli potrebbe subentrare in corso d’opera, visto che sabato sera ha giocato solo uno spezzone di match.

