Kalinic al Milan / Calciomercato live, Montella: giusta coppia con André Silva

Il Milan è ormai ad un passo da Nikola Kalinic. L’attaccante della Fiorentina si sta sottoponendo in questi istanti alle rituali visite mediche, e in serata sarà a tutti effetti un nuovo calciatore rossonero. Intanto l’allenatore del Diavolo, Vincenzo Montella, ha di fatto già accolto il nazionale croato classe 1988 fra le proprie fila. Parlando nelle scorse ore ai microfoni di Premium Sport ha infatti ammesso: «Vediamo cosa ci riserva il mercato. Nelle grandi squadre sono normali tre attaccanti, di cui uno è Cutrone che sta crescendo tantissimo. André Silva sta maturando e Kalinic sarà più esperto». Importanti le parole dell’Aeroplanino, che fa così capire che Cutrone alla fine non dovrebbe lasciare Milanello. Inoltre, sottolinea la necessità di affiancare ad un giovane talento come André Silva, entrato ieri nel finale di gara, un calciatore di esperienza come appunto Kalinic. «Il mercato chiude il 31 agosto – ha poi chiosato Montella - e mi auguro che si possa chiudere prima. Le stagioni e le annate non iniziano più come una volta e ci sono troppi mesi a disposizione».

INIZIATE LE VISITE MEDICHE

E’ iniziato ufficialmente oggi il primo giorno da nuovo calciatore del Milan per Nikola Kalinic. L’ormai ex attaccante della Fiorentina si è presentato questa mattina presto alla clinica La Madonnina nel centro di Milano, per sottoporsi alle rituali visite mediche. Al suo arrivo, ai microfoni dei giornalisti presenti, il nazionale croato ha rilasciato poche parole, ma significative: «Sono felice». Oggi giornata di controlli per il bomber dell’est Europa, con l’idoneità sportiva che dovrebbe arrivare solo in serata. Il successivo step saranno quindi le firme sul contratto, il video pubblicato su Facebook “passiamo alle cose formali”, e quindi l’ufficialità, e la conseguente fumata bianca. Dopo una trattativa durata praticamente due mesi, il Milan riesce così ad assicurarsi il bomber della Viola, centravanti che è stato ritenuto utile al progetto Montella, visti i molteplici impegni stagionali.

DOPO KALINIC NE ARRIVA UN ALTRO?

Le cifre dell’operazione non sono ancora state rese note in via ufficiale, ma il Milan dovrebbe versare nelle casse della Fiorentina una somma vicina ai 25 milioni di euro, con l’aggiunta di altri cinque di bonus. Alla fine il club di via Aldo Rossi ha dovuto virare su Kalinic vista l’impossibilità nell’arrivare ai vari Diego Costa, Aubameyang, Belotti, Falcao e via discorrendo. Il bomber ex Viola voleva il Milan ormai da mesi, come ha sempre fatto capire anche attraverso le varie “diserzioni” al ritiro, e poi agli allenamenti. Ora bisognerà capire se i rossoneri interverranno ulteriormente in attacco, ma molto dipenderà dalla permanenza o meno del giovane Cutrone. Ieri il talento 19enne è stato il migliore in campo nell’esordio in campionato con il Cagliari, con un rigore procurato, un bel gol di testa, e un assist per Suso. Insomma, come cedere un giocatore così?

