Marchisio al Milan? / Calciomercato Juventus: il bianconero ha il mal di pancia, Fassone ci pensa

Dopo Leonardo Bonucci un altro calciatore della Juventus potrebbe trasferirsi nel Milan in occasione del calciomercato estivo attualmente in corso. L’indiziato sarebbe Claudio Marchisio, giocatore che negli ultimi tempi ha trovato davvero poco spazio nell’undici titolare allestito da Massimiliano Allegri. Complice l’infortunio al ginocchio, e poi l’arrivo di Matuidi (e forse anche di Kevin Strootman), l’ex nazionale azzurro rischia un’altra stagione ai margini del campo, e ciò ovviamente non starebbe bene allo stesso giocatore. Non va infatti dimenticato che questo campionato di Serie A ci porterà ai Mondiali in Russia (estate 2018) e di conseguenza il centrocampista vorrebbe scendere in campo ogni weekend. L’alternativa, come sottolineato dai colleghi di Rai Sport, sarebbe quella di cambiare squadra, e qui subentra il Milan.

IL MILAN ATTENDE LA MOSSA DI MARCHISIO

Pari infatti che in via Aldo Rossi abbiano effettuato un primissimo sondaggio preliminare per capire se il numero 8 bianconero sia acquistabile o meno. La mossa del Milan sarebbe però quella di attendere che il giocatore vada in rottura con i vertici di corso Galileo Ferraris, così come fatto nelle scorse settimane con Leonardo Bonucci, che prima di fatto chiesto la cessione, e che poi si è accasato a Milanello. Un’operazione che il Milan starebbe tenendo in seria considerazione sia perché Marchisio è un giocatore dalle indubbie qualità e soprattutto dalla grande esperienza, e sia per via dell’infortunio di Lucas Biglia, che ne avrà ancora per circa tre settimane. Marchisio in mezzo al campo non sarebbe affatto male, e insieme a Donnarumma e Bonucci rappresenterebbe una colonna vertebrale davvero di primissima scelta.

