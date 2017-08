Nizza-Napoli / Champions League, i francesi ritrovano Sneijder e Balotelli

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

E’ tutto pronto per la sfida fra Nizza e Napoli. Domani sera, in diretta a partire dalle ore 20:45 dallo stadio Allianz Riviera, i padroni di casa francesi ospiteranno gli italiani per il ritorno dei preliminari di Champions League 2017-2018. Si tratta dell’ultimissima sfida prima della fase finale del torneo continentale calcistico più prestigioso che ci sia. Il Napoli viene dall’ottima vittoria per due reti a zero al San Paolo della scorsa settimana, ma guai a sottovalutare gli avversari, che domani se la giocheranno in casa, di fronte a 35mila supporters che ovviamente faranno un tifo inferocito per accompagnare i propri beniamini e guidarli nell’impresa. Sarà una gara senza dubbio diversa rispetto a quella di sette giorni fa, visto che la compagine di Favre potrà godere di due armi in più, leggasi Wesley Sneijder e Mario Balotelli, entrambi assenti durante l’appuntamento del San Paolo.

LO STATO DI FORMA DELLE DUE SQUADRE

Sneijder e Balotelli sono già scesi in campo nel match di campionato di sabato scorso, quando il Nizza, in casa, ha battuto senza troppi patemi il Guingamp, terminando l’incontro con il risultato di due reti a zero in proprio favore. Il nazionale olandese è partito dal primo minuto, lasciando il campo poi all’85esimo, chiaro indizio circa lo stato di forma dello stesso, mentre Super Mario è subentrato dalla panchina al 65esimo, sostituendo Plea. Ovviamente sta molto bene anche il Napoli, che all’esordio in campionato, sabato sera, ha superato l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, battendo gli scaligeri per tre a uno. Un inizio di stagione perfetto per la squadra allenata da Maurizio Sarri, sulla falsa riga di quanto già si era visto durante lo scorso campionato. L’appuntamento è quindi a domani sera, con fischio di inizio alle 20.45: non ci resta che iniziare il conto alla rovescia.

© Riproduzione Riservata.