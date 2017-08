Probabili formazioni/ Nizza Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie (Champions League 2017)

Diretta Nizza Napoli, Champions League (Foto LaPresse)

Nizza Napoli va in scena per il ritorno del playoff di Champions League 2017-2018: appuntamento alle ore 20:45 di martedì 22 agosto. L’Allianz Riviera è pronto a scatenarsi per il tentativo di rimonta dei padroni di casa, ma il Napoli di Maurizio Sarri si presenta in Costa Azzurra forte del 2-0 con cui ha vinto all’andata (reti di Dries Mertens e Jorginho su calcio di rigore) e di conseguenza sa bene di essere del tutto padrone del proprio destino per una partita che sarà sì difficile e sentita, ma che i partenopei hanno tutte le possibilità di condurre in porto, potendosi anche permettere di perdere con un gol di scarto (o due, a patto che ne segnino almeno uno). Andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Nizza Napoli.

FORMAZIONI NIZZA: LE SPERANZE DI FAVRE

Ottime notizie per il Nizza che ritrova le due punte di diamante: sia Mario Balotelli che Wesley Sneijder sono della partita, e di fatto andranno a sostituire i due espulsi dell’andata (Koziello e Pléa). Con il rientro di SuperMario e dell’olandese, il Nizza dovrebbe tornare a disporsi con il 4-2-3-1: Sneijder alle spalle di Balotelli, Lees Melou e Saint-Maximin che fanno un passo indietro e si sistemano sulla linea della trequarti insieme all’ex di Inter e Galatasaray. Questo significa che in mediana saranno soltanto in due: Seri è sicuro del posto, al sou fianco potrebbe giocare Rémi Walter che già all’andata aveva avuto campo nel secondo tempo. In difesa invece dovrebbe cambiare poco o nulla: ballottaggio tra Souquet e Jallet per il ruolo di terzino destro, dall’altra parte del campo agirà Malang Sarr mentre in mezzo, a protezione del portiere Cardinale, ci sarà la solita coppia formata da Le Marchand e Dante. In caso di 4-3-3 i giocatori potrebbero essere gli stessi, con l’arretramento però di Sneijder sulla linea di centrocampo, una sorta di mezzala mascherata con compiti di regia lungo tutto il fronte.

FORMAZIONI NAPOLI: LE CERTEZZE DI SARRI

Maurizio Sarri non dovrebbe cambiare la squadra che ha vinto una settimana fa: il turnover messo in atto contro il Verona ha già dato ampie indicazioni su chi giocherà questa partita decisiva. Pepe Reina ovviamente andrà in porta; Hysaj e Ghoulam saranno ancora i laterali bassi in difesa, con Raul Albiol e Koulibaly che stringeranno a formare il consueto duo al centro della linea. In mediana sia Allan che Jorginho hanno lasciato spazio alle loro riserve in campionato: questo significa che i due brasiliani saranno regolarmente nell’undici titolare, con Hamsik che invece fa come sempre lo “stakanovista” e, con la fascia di capitano al braccio, giocherà come mezzala sinistra. Nel tridente sarà sempre difficile lasciare fuori uno come Milik (in gol alla prima di campionato) ma il posto di prima punta martedì sera dovrebbe toccare a Mertens, che dunque torna dal primo minuto con il supporto dei soliti esterni Callejon e Lorenzo Insigne, quest’ultimo già in palla al Bentegodi e decisivo per la vittoria del Napoli nella prima giornata di campionato.

COME VEDERE NIZZA NAPOLI IN DIRETTA TV

Nizza Napoli sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv sui canali della televisione del digitale terrestre a pagamento: in particolare dovrete andare su Premium Sport e Premium Sport HD.

IL TABELLINO

NIZZA (4-2-3-1): 30 Cardinale; 2 Souquet, 20 Le Marchand, 31 Dante, 23 M. Sarr; 18 Walter, 6 Seri; 8 Lees Melou, 10 Sneijder, 7 Saint-Maximin; 9 Balotelli

A disposizione: 40 W. Benitez, 24 Jallet, 28 Boscagli, 27 Makengo, 19 Marcel, 35 Mahou, 10 Le Bihan

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: Koziello, Pléa

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

