Schick alla Roma o Inter? / Calciomercato live, giallorossi in netto vantaggio

Il nome di Patrik Schick sarà senza dubbio uno dei più chiacchierati da qui fino alla fine del calciomercato estivo. L’attaccante della Sampdoria è rientrato a Bogliasco dopo che è definitivamente decaduta l’operazione con la Juventus, ma difficilmente resterà a Genova. Sulle sue tracce vi sono diverse squadre, a cominciare dalla Roma e dall’Inter. I nerazzurri sembravano in forte vantaggio per assicurarsi il giovane centravanti della Repubblica Ceca, ma nelle ultime ore la squadra capitolina ha recuperato terreno, superando addirittura i rivali meneghini. Da corso Vittorio Emanuele l’ultima offerta è infatti quella di un prestito con diritto di riscatto, e non più con obbligo come nelle precedenti proposte. Inoltre, pare che la Samp abbia chiesto in cambio il cartellino di Eder, ma Luciano Spalletti avrebbe bocciato sul nascere questa idea, ritenendo il nazionale azzurro un elemento importante.

LA PROPOSTA DELLA ROMA

In queste crepe è quindi subentrata la Roma, che negli ultimi tre giorni ha tenuto diversi contatti con la dirigenza della Sampdoria. L’idea dei giallorossi è quella di mettere sul piatto una cifra molto vicina ai 35 milioni di euro, bonus compresi, e stando a quanto sottolineato dai colleghi del Corriere dello Sport, pare che l’operazione possa già chiudersi in settimana. La Roma, inoltre, utilizzerebbe la carta del prestito oneroso, versando subito 5 milioni di euro, poi la restante cifra liquidata a fine stagione o al massimo in due annualità. Ora si attende la replica della Sampdoria, che comunque si era già impegnata con l’Inter, e che vuole uscirne bene, senza rovinare i rapporti con la società che fra l’altro sono ottimi e storici. La Roma, nel contempo, spera di poter mettere le mani su Schick, giocatore che potrebbe ricoprire più ruoli, a cominciare dal vice Dzeko per arrivare fino a quell’esterno di destra che servirebbe come il pane a Di Francesco.

