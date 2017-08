Strootman alla Juventus? / Calciomercato live, Marotta insiste: sul piatto c’è Cuadrado

Kevin Strootman, Roma - LaPresse

C’è sempre Kevin Strootman al centro delle cronache di calciomercato di casa Juventus. Dopo qualche giorno di quiete, questa mattina il quotidiano Tuttosport ha rilanciato l’indiscrezione, chiaro indizio circa l’interesse reale e concreto dei campioni d’Italia nei confronti del nazionale olandese. Nonostante il recente sbarco a Vinovo di Matuidi, l’amministratore delegato Beppe Marotta sta ancora sondando il mercato dei centrocampisti, e non molla la presa per il romanista. L’ago della bilancia potrebbe essere rappresentato da Juan Cuadrado, esterno d’attacco in uscita da Vinovo, che i vice-campioni d’Europa girerebbero volentieri alla Roma, con l’aggiunta di una decina di milioni di euro, forse addirittura quindici, bonus compresi. Un giocatore, il nazionale colombiano, che mister Di Francesco accoglierebbe volentieri, vista la carenza sull’esterno di destra dopo la cessione di Salah.

SE ARRIVA STROOTMAN PARTE QUALCUNO?

Sia chiaro, l’operazione è complessa, quasi al limite della fattibilità, ma le vie del mercato sono infinite come si suol dire, e soprattutto durante questa estate abbiamo imparato a capire che nulla è impossibile. Pare inoltre che la Roma non disdegnerebbe un po’ di liquidità, soprattutto per via della mancata cessione di Manolas, e visto anche lo sforzo economico effettuato per trattenere Radja Nainggolan, rinnovandogli il contratto a cifre importanti. Insomma, nulla è da lasciare al caso e negli ultimi dieci giorni di questo calciomercato estivo bisognerà fare molta attenzione all’asse Roma-Torino, che rischia di diventare davvero rovente. La domanda sorge spontanea: se la Juventus acquisisse Strootman, cederebbe qualcuno? Ipotizzando che Allegri volga al 4-3-3, i titolari sarebbero Matuidi, Strootman e Pjanic. Rimarrebbero esclusi quindi Marchisio e Khedira, che nell’anno dei Mondiali vorranno senza dubbio giocare per evitare di perdere la convocazione delle proprie nazionali.

