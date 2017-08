Suso all’Inter? / Calciomercato Milan: servono 25 milioni, i nerazzurri ci provano

Suso, attaccante del Milan - LaPresse

Indiscrezione di calciomercato davvero interessante, quella che sta circolando in queste ore in casa Inter e Milan. Stando a quanto raccolto dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, pare che il club nerazzurro stia pensando in maniera concreta a Suso. L’esterno d’attacco di casa Milan è finito nel mirino della squadra di Luciano Spalletti, che necessita di un innesto di qualità sulla fascia destra, viste le carenze mostrate da Candreva nella partita di ieri e in tutto il pre-campionato. Un affare da 25 milioni di euro, soldi che la compagine di Suning andrebbe a ricavare dalle molteplici cessioni all’orizzonte, a cominciare da quella di Stevan Jovetic, passando per Marcelo Brozovic (anche se ieri contro la Fiorentina è stato positivo), per arrivare proprio a Candreva, che piace molto al Chelsea. Un’operazione però non semplice, vista la questione economica, ma soprattutto, tenendo conto del fatto che il Milan non sembra affatto intenzionato a cedere l’ex Liverpool e Genoa.

UN’OPERAZIONE MOLTO COMPLICATA

Suso è stato il migliore in campo durante la stagione scorsa, e anche in queste prime uscite ha dimostrato di avere una qualità superiore alla media. Tra l’altro il giocatore sta discutendo il rinnovo del contratto con la dirigenza ormai da settimane, e non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare proprio in queste ore, come chiaro messaggio alle pretendenti. Suso che piace molto non soltanto all’Inter ma anche alla Roma, altra società che necessita di innesti sulla corsia di destra. I nerazzurri, nel contempo, non perdono di vista le alternative, a cominciare da Schick, che però è dato molto vicino ai giallorossi, passando per Keita, in orbita Juventus, e arrivando fino al gioiello 19enne francese Karamoh, in forza al Caen.

