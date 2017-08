Video/ Atalanta Roma (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata)

Video Atalanta Roma, Serie A (Foto LaPresse)

La Roma vince di misura a Bergamo grazie ad una punizione di Kolarov, analizziamo la gara attraverso le statistiche e i numeri. Possesso palla superiore dell'Atalanta che ha pagato le poveri bagnate dei suoi attaccanti, 58% contro il 42% della Roma. Sorprendono anche i tiri totali delle due compagini, sono sedici contro i quattro degli ospiti. La Roma con un solo tiro nello specchio della porta trova la vittoria contro gli undici dell'Atalanta, un cinismo davvero incredibile. Passiamo ora alle statistiche personali. Ilicic, nonostante sia entrato solo nella ripresa, ha calciato quattro volte in porta, nella Roma troviamo il solo Kolarov. Juan Jesus ha recuperato ben otto palloni contro i sei di Palomino. Kevin Strootman ha disputato una gara sotto le aspettative perdendo ben sette palloni, lo segue Dzeko con sei. Le statistiche ci dicono che il pareggio sarebbe stato risultato più giusto.

LE DICHIARAZIONI

L'Atalanta inizia male la nuova stagione perdendo di misura contro la Roma di Di Francesco. Sconfitta immeritata della compagine orobica per quello che si è visto in campo. Queste le parole dei rispettivi allenatori. Gian Piero Gasperini non manda giù una sconfitta che brucia, questo quanto dichiarato a Sky Sport: "Una sconfitta che brucia molto. Volevamo partire con il piede giusto, lo abbiamo fatto con la prestazione, ma non con i punti. Nel complesso abbiamo fatto una buona gara e se abbiamo fatto fatica, loro molto di più. Sono stati bravi a sfruttare l’occasione che hanno avuto. Noi nel goal di Kolarov abbiamo sbagliato. Poi siamo andati vicini a pareggiare, abbiamo creato 10 occasioni. Della prestazione sono sostanzialmente soddisfatto". Eusebio Di Francesco, attraverso Premium Sport, sottolinea la prova di carattere dei suoi: "Avevo chiesto una prova di carattere rispetto all'ultima uscita, contro una squadra che aveva fatto benissimo, una squadra difficile da affrontare che fa un forcing impressionante, dovevamo essere più bravi negli ultimi 20 minuti ma la condizione non è al top e quindi ci sta. Ma già non aver subito gol, ho visto una squadra con desiderio di fare bene, questa è una vittoria sporca e questa squadra non può che crescere".

