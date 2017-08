Video/ Crotone Milan (0-3): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata)

Video Crotone Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Gara a senso unico all'Ezio Scida tra il Crotone che ha fatto gli onori di casa ospitando il Milan corsaro che ha strappato i primi tre punti stagionali aggiudicandosi l'incontro per 3 a 0. La contesa si è risolta di fatto già al 3' quando Cutrone, lanciatissimo a rete, viene steso all'interno dell'area di rigore da Ceccherini: fallo da rigore e chiara occasione da gol, l'arbitro Mariani gli mostra il rosso diretto lasciando così i padroni di casa in dieci. Dal dischetto Kessié trafigge Cordaz che intuisce l'angolino ma non è sufficiente per neutralizzare il tiro dagli undici metri, strada per il successo spianata per i rossoneri che prima della mezz'ora vanno a segno altre due volte con Cutrone e Suso che mettono i tre punti in cassaforte. Nella ripresa il Milan potrebbe incrementare il bottino con André Silva che per almeno due volte si vede negare il gol da Cordaz, bravissimo a limitare i danni e a non rendere il passivo ancora più pesante. Il Crotone non trova nemmeno il gol della bandiera perché Donnarumma si supera su Barberis (sempre insidioso su calcio piazzato) mentre Budimir non riesce ad aggiustare la mira. Impietose le statistiche, grazie alla superiorità numerica il Milan vanta addirittura un 75% di possesso palla con 16 tiri torali, 10 conclusioni in porta, 9 occasioni da gol create e 9 tiri dalla bandierina, con la ciliegina sulla torta dei 24 palloni recuperati e sottratti agli avversari che non hanno mai avuto la concreta possibilità di riaprire la contesa e rendersi costantemente pericolosi nella trequarti avversaria. Nonostante i 4 gol subiti Cordaz è stato il migliore tra i suoi con le sue 7 parate che hanno impedito al punteggio di assumere proporzioni tennistiche, i padroni di casa hanno inquadrato la porta solamente in 3 occasioni ottenendo solamente 2 calci d'angolo.

MONTELLA E NICOLA, LE ANALISI DEL DOPOGARA

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Milan, Vincenzo Montella: "Sono orgoglioso dei miei giocatori che hanno conquistato una vittoria preziosa in un campo difficile come quello del Crotone. Mi sono piaciuti in particolare i giovani, ora che arriva Kalinic non dimentichiamoci che abbiamo un vivaio molto interessante che sta sfornando diversi talenti di assoluto valore. Al VAR bisognerà presto farci l'abitudine, già in questa prima giornata ha contribuito a spazzar via ogni dubbio. Cutrone è una sorpresa, non pensavo che fosse già così in forma, ha ancora margini di miglioramento ma potrà darci grandi soddisfazioni". Il tecnico del Crotone, Davide Nicola, non si nasconde e prova a fornire una sua versione della partita: "Il Milan è sicuramente una squadra tecnicamente superiore con un budget infinitamente superiore al nostro ma giocare in dieci per 86 minuti e rimanere sotto di un gol dopo 6 minuti di certo non aiuta. Purtroppo abbiamo reagito tardi, nel secondo tempo potevamo segnare con Budimir e Barberis, ha comunque intravisto lo spirito che lo scorso anno ci ha consentito di salvarci e questo mi dà sicuramente fiducia in vista delle prossime gare. Non siamo indietro con la preparazione, il campionato dura nove mesi e non possiamo permetterci di dare tutto all'inizio per poi rimanere in debito d'ossigeno nella seconda parte di stagione".

