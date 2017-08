Video/ Inter Fiorentina (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata)

Video Inter Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

L'Inter vince 3-0 contro la Fiorentina, partendo con il piede giusto nella Serie A 2017/18. La doppietta di Icardi ed il tris di Perisic sono il coronamento di una prova brillante della squadra di Spalletti, che però non emerge in modo nitido dai numeri del match: 51-49% a favore della Viola il possesso palla, 11 pari i tiri totali, 7 a 4 dei quali (per l'Inter) quelli nello specchio. 10 a 6 invece nel complesso le occasioni da rete, sempre a favore dei padroni di casa, specchio della superiore potenza offensiva del reparto guidato dal solito, implacabile Mauro Icardi. Per lui 4 tiri e 4 occasioni create, un pericolo costante per gli avversari... Altissimo il numero delle palle perse, ben 51 per l'Inter e 41 per la Fiorentina; dietro la lavagna in questo senso Gil Dias (11 possessi regalati) e Sanchez (9) per la Viola, Nagatomo e Perisic (7 a testa) per l'Inter. A dispetto di questo, i nerazzurri sono riusciti a mettere paura a Sportiello con più continuità, mentre la Viola andrà giudicata, per un verdetto più affidabile, tra un mesetto.

SPALLETTI E PIOLI, L'ANALISI DEL DOPOGARA

Queste le parole a caldo di Spalletti, raccolte da 'Gazzetta.it': "Sono molto soddisfatto dell’esordio a San Siro, a cominciare dalla presenza del pubblico che ci ha trasmesso il suo affetto. La squadra ha giocato un buon calcio, contro una squadra che in alcuni frangenti ci ha messo in difficoltà. Icardi e Perisic? Hanno grande qualità nel attaccare gli spazi, ma aggiungiamoci anche Miranda e Skriniar, che nei momenti di sofferenza hanno fatto il loro lavoro. Per un’ora abbiamo fatto una buona partita e se lo facessimo anche per la mezzora mancante sarebbe un’Inter interessante. Ci è mancato qualcosa anche nella finalizzazione e nella rifinitura sotto porta, ci dobbiamo lavorare. Abbiamo l’obbligo di costruire, di cominciare l’azione: è chiaro che arrivano dei momenti durante la partita in cui gli avversari non te lo permettono, ma il fatto di essere attaccati deve farci felici perché ci permetterebbe di trovare lo spazio per verticalizzare. Sabato all'Olimpico incontrerò molti amici, ci andrò con grande disponibilità a prescindere da come mi accoglieranno loro" Pioli a 'Premium' ha analizzato così il KO: "Credo che il risultato sia un po’ troppo pesante. Abbiamo incontrato una squadra forte che è più pronta di noi. Comunque porto via sensazioni positive dalla partita di oggi. Il mancato rigore su Simeone? Ho parlato con Tagliavento nell’intervallo, perché il dubbio c’era e credevo che fosse giusto che lui controllasse il monitor. L’Inter è partita forte, ma potevamo riaprire la partita e non dovevamo prendere il terzo gol. Siamo all’inizio di questa era nuova arbitrale ci sarà modo per perfezionarsi. Poi sulla Fiorentina dico che possiamo perfezionarci ma c’è spazio e modo per fare un buon lavoro".

