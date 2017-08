VIDEO/ Lazio Spal (0-0): highlights della partita. Inzaghi: troppi errori tecnici (Serie A, 1^ giornata)

Video Lazio Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Si è chiuso a reti inviolate le partita allo Stadio Olimpico tra la Lazio, vincitrice poche settimane fa della Supercoppa Italiana e Spal, neo promossa del campionato della serie A, in questa emozionate prima giornata della stagione 2017-2018. Un esito certo inatteso per i tifosi biancocelesti, e che il tecnico Simone Inzaghi ha provato così a spiegare ai microfoni di sky Sport: “potevamo e dovevamo fare meglio: secondo me abbiamo sbagliato davvero tanto a livello tecnico. Sapevamo che partita ci aspettava, e la Spal è venuta a fare la sua partita difendendosi molto bene nella propria metà campo e poi non si è limitata solo a difendere ma è anche ripartita. Noi probabilmente in fase di disimpegno e triangolazione abbiamo sbagliato un po’ troppo e avremmo potuto probabilmente fare gol lo stesso. Comunque come ho detto la Spal non ha rubato nulla”. (ag Michela colombo) CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI INZAGHI (da video sky)

LE STATISTICHE DEL MATCH

Il risultato di 0-0 di Lazio-Spal non viene confermato dalle statistiche che sottolineano come i biancocelesti di Simone Inzaghi abbiano fatto la partita. La squadra capitolina chiude la gara con ben 21 tiri a 8, di cui 13 a 5 in porta. Basti pensare che Strakosha ha bloccato 2 palloni, 12 invece gli interventi di Gomis di cui 3 considerati decisivi. Tra i migliori ci sono stati Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic rispettivamente con 5 e 4 conclusioni. In mezzo al campo ha giocato bene anche la squadra ferrarese con i palloni recuperati che sono rispettivamente 24 a 25. Il calciatore a rubare più palloni è stato Stefan Radu con 5, seguito da Lulic, Luis Alberto, Mora, Schiatterella e Viviani con 4. Lo stesso Schiattarella però ha perso un'infinità di palloni, ben 11. Il risultato premia quindi la Spal visto che la Lazio meritava qualcosa in più.

LE DICHIARAZIONI

Alla fine della gara Lazio-Spal ha parlato Marco Parolo autore di una prova al di sotto delle sue possibilità. A Sky Sport ha sottolineato: "La Spal ha giocato una bella partita. Si sono chiusi bene e noi siamo stati un po' troppo leziosi. Abbiamo fatto girare il pallone lentamente e dobbiamo muoverlo a due tocchi e non come oggi. Ci è mancato lo spunto negli ultimo venti metri". Parolo aggiunge che queste partite si devono vincere e come la Lazio esca con due punti persi in classifica anche se all'inizio della stagione. Continua: "Dobbiamo essere più cinici. Oggi volevamo vincere e non c'entra niente la Supercoppa Italiana. Lo scorso anno col Crotone abbiamo segnato al novantesimo, questa volta non ci siamo riusciti. Dobbiamo crescere di condizione".

CLICCA QUI PER IL VIDEO LAZIO-SPAL (0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2017-2018, 1^ GIORNATA, da video sky)

© Riproduzione Riservata.