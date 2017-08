VIDEO/ Sampdoria Benevento (2-1): highlights e gol. Conti: complimenti agli stregoni (Serie A, 1^ giornata)

Video Sampdoria Benevento, Serie A (Foto LaPresse)

In campo nel match tra Bologna e Torino, termina per 1-1 della prima giornata della serie A, la protagonista è stata la Var, la nuova tecnologia studiata a sostegno della direzione arbitrale e che al Dall’Ara si è attirata perlopiù critiche anche molto pesanti, come ne sono state rivolte anche all’arbitro. Parte di queste dirette contro il direttore di gara sono arrivate anche dal parte del tecnico granata Sinisa Mihajlovic, che in conferenza stampa ha dichiarato: “l’arbitro? Il primo sbaglia è che è stato lui l’unico tra 19.000 spettatori più noi che eravamo in campo, era l’unico che non vedeva che palla a Belotti era arrivata, da Rincon o da Destro. Il secondo sbaglio è stato quello, come ci hanno detto a noi, che nel dubbio non si deve fischiare, ma si deve far finire l’azione e poi entra in gioco la Var: serve a questo. Lui ha sbagliato a non vedere chi ha dato la palla indietro e ha dato il fuorigioco, perciò ha fatto due sbagli. Se lui avesse fatto giocare, alla fine con Var avrebbe visto che la rete era regolare. Ma dopo fischiato Var non serve più a nulla: il gioco è fermo. Come detto anche prima: siamo sfigati, se doveva succedere qualcosa sarebbe successa a noi”. (agg Michela colombo) CLICCA QUI PER IL VIDEO CON LE PAROLE DI CONTI (da Video sky)

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Sampdoria inizia bene il nuovo campionato vincendo per 2 a 1 contro l'esordiente Benevento, trascinata da bomber Quagliarella che ha aperto la stagione con una pesante doppietta che ha permesso ai blucerchiati di rimontare il vantaggio iniziale firmato con un eurogol di Ciciretti. Gli ospiti hanno decisamente approcciato meglio l'incontro riuscendo a pressare in zona avanzata la squadra di Giampaolo che ha faticato inizialmente ad avviare la solita manovra soprattutto nella zona centrale dove proprio un ottimo recupero di Cataldi al 4' ha permesso a Coda di poter andare al tiro da fuori area ma il suo tentativo rasoterra è stato bloccato senza problemi da Puggioni. All'8' stupenda discesa sulla corsia mancina di D'Alessandro che, dopo aver raggiunto il fondo, ha crossato per Cicirelli la cui conclusione al volo però si è trasformata in un innocuo traversone al centro. Quando sembrava che i blucerchiati potessero prendere in mano le redini del gioco, è arrivato il vantaggio del Benevento che è nato da una perfetta ripartenza rifinita dal positivo Cataldi che ha crossato dalla sinistra per Ciciretti che, dopo esser rientrato sul piede sinistro, ha fatto partire un tiro a giro perfetto che si è infilato imparabilmente all'altezza del secondo palo.

Al 18' gli ospiti sfiorano addirittura il raddoppio quando ancora lo sgusciante Ciciretti ha messo in area un cross dalla trequarti per Coda la cui spettacolare girata al volo è stata deviata in corner da un super intervento di Puggioni in tuffo. I padroni di casa riescono finalmente a reagire al 22' quando Torreira si è avventato su una ribattuta della difesa sannita tentando una potente conclusione al volo che Lucioni è riuscito a respingere in qualche modo. Al 25' ancora Sampdoria con Quagliarella che servito al limite dell'area da Barreto, ha tentato un tiro a giro che però è finito fuori dallo specchio giallorosso di non molto. La squadra di Giampaolo hanno iniziato ad aumentare notevolmente la pressione fino al 38' quando è arrivato anche il pareggio nato dagli sviluppi di un calcio d'angolo di Caprari che ha trovato all'altezza del secondo palo Praet la cui conclusione al volo da distanza ravvicinata è stata respinta da uno strepitoso intervento di Belec che però non ha poi potuto niente sul successivo tap-in di Quagliarella che da bomber di razza si è fatto trovare al posto giusto per riequilibrare il risultato. L'arbitro ha convalidato dopo aver richiesto l'ausilio della Var che ha confermato la regolarità della posizione del centravanti blucerchiato quando ha segnato. Al 42' la Sampdoria sfiora anche il vantaggio quando Caprari si inventa una verticalizzazione che ha liberato in area di rigore Ramirez il cui potente tiro è stato respinto dal reattivo Belec che era uscito con decisione verso il fantasista blucerchiato che ha provato anche una seconda conclusione dal fondo che l'estremo difensore ospite ha definitivamente deviato in corner. E così si è concluso il primo tempo sul punteggio di 1 a 1, lo spettacolare vantaggio iniziale firmato da Ciciretti col gol del solito Quagliarella.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Il Benevento prova ad iniziare bene anche il secondo tempo provando subito una conclusione con Coda al 52' da fuori area che Puggioni ha bloccato senza problemi. Due minuti dopo al 54' Cataldi ha commesso un clamoroso errore sbagliando un passaggio orizzontale che ha innescato Ramirez che ha liberato alla perfezione in area di rigore Quagliarella che non si è fatto pregare ed ha portato in vantaggio i suoi con una potente conclusione. Al 59' però gli ospiti hanno a sorpresa sfiorato il pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Ciciretti che ha pescato Puscas il cui colpo di testa in anticipo su Silvestre è terminato di non molto sopra la traversa. Al 65' ghiotta occasione ancora per il giovane rumeno quando D'Alessandro dopo aver recuperato il pallone sulla trequarti grazie ad un efficace pressione su Barreto, ha servito a Puscas la possibilità di calciare ma capitan Regini è stato bravissimo nel deviare il suo tentativo oltre la traversa. I padroni di casa, forti del vantaggio e forse non ancora al meglio della condizione, abbassano decisamente il ritmo e così non succede più praticamente nulla fino all'81' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo sul quale Regini è stato bravissimo a fare sponda per Silvestre che appostato al centro dell'area di rigore è stato anticipato dalla pronta uscita di Belec. All'82' e all'83' ultimi due cambi decisi da mister Baroni che ha mandato in campo Cissè e Viola al posto di Puscas e Del Pinto. Il Benevento ci crede e prova a spingersi in avanti riuscendo però a concludere in porta solo al 92' con Coda il cui tiro da fuori area è stato deviato oltre la traversa da Puggioni. E così dopo cinque minuti di recupero si è conclusa la sfida tra Sampdoria e Benevento sul punteggio di 2 a 1. La Sampdoria ha così vinto di misura contro un Benevento che nonostante la sconfitta ha lasciato una buona impressione in questo esordio assoluto nel quale ha pagato a caro prezzo due gravi disattenzioni che nel massimo campionato sono sempre punite; i blucerchiati invece, dopo un avvio un po' sottotono sono riusciti a crescere facendosi trascinare da un super Quagliarella.

© Riproduzione Riservata.