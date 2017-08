Video/ Sassuolo Genoa (0-0): highlights della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata)

Video Sassuolo Genoa, Serie A (Foto LaPresse)

Sassuolo e Genoa esordiscono nel nuovo campionato pareggiando la sfida del Mapei Stadium, uno 0 a 0 più che deludente visto lo spettacolo a cui abbiamo assistito questa sera. Sono stati in particolare i padroni di casa allenati da mister Bucchi a giocare una gara più che insufficiente visto che i neroverdi non hanno avuto nessuna occasione di segnare, a differenza degli ospiti che hanno anche colpito una traversa con Biraschi nella ripresa.I neroverdi partono subito all'attacco trovando subito una conclusione al 1' con Duncan che ha tentato da fuori ma il suo tiro rasoterra è stato bloccato senza problemi da capitan Perin. Ancora Sassuolo al 3' con Falcinelli che lanciato in profondità è scattato alla perfezione sul filo del fuorigioco calciando poi con potenza poco sopra la traversa.

Bisogna aspettare tanto fino al 22' per assistere ad un'altra occasione che questa volta capita tra i piedi di Galabinov che è stato bravissimo a liberarsi in area di rigore di Cannavaro ed ha fatto partire un potente diagonale rasoterra che l'attento Consigli è riuscito a bloccare in due tempi. Non succede praticamente più nulla anche fino al 34' quando l'ennesima discesa di Lirola ha permesso a Berardi di poter calciare da fuori area ma il tiro del numero 25 è stato bloccato senza problemi di Perin. Al 37' gran recupero di Veloso che è avanzato fino al limite dell'area da dove ha fatto partire una potente conclusione rasoterra che Consigli ha deviato in corner con un gran tuffo. E così si è concluso un primo tempo tutt'altro che spettacolare tra due formazioni da cui prima dell'inzio dell'incontro ci si attendeva gol e spettacolo.

CRONACA SECONDO TEMPO

Anche la ripresa si apre sulla stessa falsariga della prima frazione di gioco e cioè con poco spettacolo e tanta intensità. Al 61' mister Juric ha deciso di effettuare il primo cambio dell'incontro inserendo Palladino al posto di Taarabt. Un minuto dopo al 62' gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio quando Lazovic ha messo al centro un preciso cross rasoterra che ha pescato al centro dell'area di rigore il solitario Biraschi che però ha sprecato tutto calciando con potenza contro la traversa da distanza ravvicinata. Al 66' è stato poi mister Bucchi ad effettuare una doppia sostituzione mandando in campo Missiroli e Ragusa al posto rispettivamente di Sensi e Politano. Al 75' all'80' sono poi arrivati gli esordi nel massimo campionato dei giovanissimi Omeonga e Salcedo che hanno rilevato Pandev e Galabinov. All'83' sono stati gli ospiti ad avere la possibilità di portarsi in vantaggio con Laxalt che servito sulla corsia mancina dall'ottima apertura di Veloso ha calciato da posizione defilata mettendo fuori di non molto un diagonale rasoterra che ha fatto tremare tutto lo stadio.

Un minuto dopo, all'84', ultimo cambio anche per i neroverdi che tentano la carta Matri al posto di Falcinelli. Proprio il neo-entrato attaccante Matri ha sfiorato il gol all'87' quando, servito in area di rigore da Berardi, ha calciato dopo essersi girato alla grande trovando però la pronta parata dell'attento Perin. Si è così chiuso con un brutto pareggio a reti bianche l'incontro di Reggio Emilia tra Sassuolo e Genoa, un pareggio che scontenta sicuramente il pubblico di casa che ha assistito ad una prova sottotono dei propri beniamini che hanno dimostrato di doversi ancora adattare al nuovo allenatore; gli ospiti invece oltre al prezioso punto in trasferta, hanno convinto un pò di più visto che hanno sfiorato il vantaggio in più di un'occasione ed hanno anche fatto esordire il promettente quindicenne Salcedo.

