Video/ Udinese Chievo (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata)

Video Udinese Chievo, Serie A (Foto LaPresse)

Le statistiche di Udinese-Chievo ci dicono che la partita è stata giocata un po' al di sotto delle aspettative anche se è normale che il ritmo sia ancora tutto da raggiungere. I numeri però non giustificano la vittoria per 1-2 dei clivensi con i friulani che hanno giocato molto all'attacco. Sono infatti 14 a 10 le conclusioni di cui 6 a 4 nello specchio della porta. Quelli che hanno provato di più la conclusione sono Valter Birsa e Kevin Lasagna con due a testa. I bianconeri di Luigi Delneri hanno tenuto più palla con il possesso che è stato di 59% a 41%. Emil Hallfredsson è stato croce e delizia migliore per palloni recuperati, sette, mentre è quello che ne ha perse di più, otto come Valter Birsa.

LE DICHIARAZIONI

Dopo la partita Udinese-Chievo Verona ha parlato Rolando Maran in conferenza stampa della vittoria. Il tecnico ha sottolineato: "Mi è piaciuto molto come la partita è iniziata, come abbiamo approcciato. L'esordio nasconde sempre delle insidie". Il tecnico sottolinea che gli ha fatto piacere vedere la squadra che dopo quattro anni iniziare la Serie A con grande motivazione su un campo difficile come quello della Dacia Arena. Rolando Maran spiega: "Nel finale della partita siamo calati un po', perché a inizio stagione è normale non essere fisicamente pronti. Siamo stati precisi sempre nelle chiusure, ma abbiamo rischiato qualcosa sulle palle alte, soprattutto per la grande fisicità che loro hanno davanti. Dobbiamo giocare sempre da squadra e se lo facciamo vengono esaltati i mezzi di Valter Birsa che oggi si è visto".

