Video gol Neymar / Psg-Tolosa, show del brasiliano: doppietta, due assist e rigore procurato

C’è un solo grande protagonista nella sfida fra Paris Saint Germain e Tolosa, e si chiama Neymar. L’asso brasiliano, mister 222 milioni di euro, ha giocato la sua prima partita al Parco dei Principi (l’esordio in campionato l’aveva dovuto saltare per mancanza del transfer), e non ha affatto deluso le attese. Nel 6 a 2 finale del PSG, O Ney ha realizzato due gol, distribuito due assist, procurato un rigore, e soprattutto, ha fatto divertire il pubblico di casa con giocate sopraffine. Senza dubbio di un altro livello l’ex blaugrana, una spina costante nella retroguardia del Tolosa, che al novantesimo avrà avuto un fortissimo mal di testa. La prima rete di Neymar è da normale amministrazione: tacco in area per Rabiot, tiro del centrocampista francese poi sulla successiva respinta del portiere è arrivato il brasiliano, che ha semplicemente ribattuto in area. Tutt’altra cosa la seconda marcatura, con la stella verdeoro che ha tenuto palla in area, dribblando gli avversari e calciando poi in rete: il suo marchio di fabbrica.

L’EQUIPE INCENSA NEYMAR E IL PSG

Di mezzo, un rigore procurato, due assist, e come dicevamo sopra, tante grandi giocate di livello assoluto. Estasiata la stampa transalpina, a cominciare dal prestigioso L’Equipe, che ha titolato con “La grande classe”, inneggiando proprio alla prestazione superlativa di Neymar, e nel complesso di tutto il Paris Saint Germain. PSG che dopo tre partite di campionato si trova in vetta con nove punti, a punteggio pieno, in compagnia però del Monaco e del sorprendente St Etienne. Un Neymar che è stato salutato con una standing ovation dal Parco dei Principi, con il giocatore che è già entrato nel cuore dei tifosi parigini. La prossima occasione per vedere il verdeoro all’opera sarà la sfida di venerdì sera, un match già importante visto che il PSG sfiderà proprio il Saint Etienne a Parigi: un primo test serio per la compagine di Umery, che ci farà capire se i vice-campioni di Francia sono davvero una macchina da guerra. Intanto, godetevi di seguito gli highlights della partita del PSG.

