Astana Celtic/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Astana-Celtic, che sarà diretta dall’arbitro ceco Pavel Kralovec oggi pomeriggio, martedì 22 agosto 2017 alle ore 17.30 italiane, sarà la partita che aprirà ufficialmente il programma delle gare di ritorno dei play off di Champions League. Ultimo ostacolo per tutte le squadre impegnate, ostacolo di fatto già superato per gli scozzesi che sono stati la squadra capace all'andata di aver ottenuto la vittoria più rotonda in assoluto. Cinque a zero contro i kazaki che erano stati segnalati come osso ben più duro di quello che si era pensato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Astana-Celtic, martedì 22 agosto 2017 alle ore 17.30, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Sport 2 HD, dal momento che Mediaset anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League, e in diretta streaming video tramite il sito oppure l'applicazione di Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Si giocherà all'Astana Arena e queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo: kazaki in campo con Mokin tra i pali, il bielorusso Shitov sull'out difensivo di destra e il capitano Shomko sull'out difensivo di sinistra, mentre il russo Postnikov e Logvinenko giocheranno al centro della retroguardia. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro, con il ghanese Twumasi a destra e il croato Tomasov a sinistra e l'ungherese Kleinheisler e l'altro bielorusso Maevskiy che si muoveranno per vie centrali. Sul fronte offensivo, Muzhikov sarà il trequartista che agirà alle spalle dell'unica punta di ruolo, il congolese Kabananga.

Risponderà il Celtic Glasgow con Gordon tra i pali, lo svedese Lustig impiegato come terzino destro e Tierney impiegato come terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno il croato Simunovic e l'israeliano Bitton. Brown e il francese Ntcham saranno i playmaker arretrati a centrocampo, alle spalle dell'australiano Rogic, di Forrest e dell'inglese Sinclair, che supporteranno come incursori offensivi il bomber Griffiths.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Entrambe le formazioni hanno iniziato sin dal secondo turno preliminare la loro avventura in Champions League. Il Celtic ha eliminato i nordirlandesi del Linfield ed i norvegesi del Rosenborg, l'Astana i lettoni dello Spartaks e i polacchi del Legia Varsavia. Ma a Celtic Park c'è stata di fatto solamente una squadra in campo, con gli scozzesi vittoriosi grazie alle reti di Sinclair (doppietta), Griffiths, Forrest e all'autorete di Postnikov che hanno fissato un risultato di cinque a zero che rappresenta a tutti gli effetti un verdetto anticipato. Astana alla fase a gironi di Europa League, col club che mantiene comunque sette punti di vantaggio in patria in testa alla classifica del campionato del Kazakhstan. Celtic alla fase a gironi di Champions League, confortato anche dalle tre vittorie consecutive contro Hearts, Partick e Kilmarnock con le quali ha iniziato il nuovo massimo campionato scozzese.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, pur essendo praticamente simbolica la sfida, la vittoria del Celtic in trasferta viene comunque considerata il risultato più probabile, con successo scozzese quotato 2.40 da Paddy Power, mentre Bet365 propone a 2.80 la quota per la vittoria kazaka. L'eventuale pareggio viene invece quotato 3.40 da Bwin.

