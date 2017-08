Belotti al Monaco? / Calciomercato Torino, pronti 100 milioni di euro per il Gallo

Andrea Belotti, Torino - LaPresse

Andrea Belotti potrebbe lasciare il Torino negli ultimi giorni che ci separano dalla chiusura del calciomercato estivo. Il bomber della nazionale italiana è infatti finito di prepotenza nel mirino del Monaco. Il club monegasco starebbe per cedere il gioiello francese Kylian Mpabbé, con il Paris Saint Germain pronto a presentare un’offerta da ben 140 milioni di euro con l’aggiunta del cartellino di Lucas Moura. Una proposta che ovviamente avrebbe convinto i biancorossi a lasciar partire il talentuoso centravanti, e che permetterebbe allo stesso club di assicurarsi un nuovo attaccante di prima fascia. L’obiettivo sarebbe proprio Belotti del Toro, che ha una clausola rescissoria, valevole solo per l’estero, pari a 100 milioni di euro.

DAL MILAN AL MONACO

L’operazione è complessa anche perché prevede una serie di effetti domino, ma potrebbe davvero concretizzarsi nel giro di questa settimana, anche perché le intenzioni del Paris Saint Germain sembrerebbero reali, società pronta a creare una super squadra dopo l’arrivo già clamoroso di Neymar dal Barcellona. Una lunga estate quella di Andrea Belotti, che è passato dalla permanenza al Torino, alle voci continue che lo volevano in orbita Milan, fino al Monaco. La cosa certa è che il giovane attaccante ex Palermo ha molti estimatori, non soltanto in Italia ma anche in giro per l’Europa. Ora bisognerà capire se i rossoneri possano reagire con una contromossa, facendo leva sulla forte volontà dello stesso Gallo di vestire la casacca del Diavolo, squadra che tifa fin da ragazzino. Difficile però che si riesca ad equiparare l’offerta monegasca, alla luce anche dei 250 milioni di euro già investiti in questo mercato.

