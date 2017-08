Cessione Marchisio / Calciomercato Juventus: caso rientrato ma i rossoneri vigilano…

Claudio Marchisio, centrocampista Juventus - LaPresse

Sembrerebbe essere rientrato il caso di calciomercato riguardante il centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio. Nella giornata di ieri si è sottolineata con forza la possibilità che il Principino lasciasse Vinovo per accasarsi altrove visto il poco spazio che gli si prospetta in prima squadra dopo l’arrivo di Blaise Matuidi. I campioni d’Italia in carica potrebbero tra l’altro anche acquistare Kevin Strootman della Roma, e ciò toglierebbe ulteriori centimetri quadrati al centrocampista della nazionale italiana. Sembrava tutto confezionato per il prossimo clamoroso colpo di calciomercato, con il Milan alla finestra, pronto a ripetere l’operazione Bonucci. Gli aggiornamenti delle ultime ore hanno però ridimensionato la questione, con Marchisio che non sarebbe contento del trattamento riservatogli da Allegri, ma attualmente la Juventus lo ritiene incedibile.

CHELSEA E MILAN ALLA FINESTRA

Marchisio è rimasto in particolare deluso dall’esclusione dalla Supercoppa Italiana, tra l’altro persa contro la Lazio, ed è preoccupato per i mesi a venire visto che fra meno di un anno, durante l’estate del 2018, si terranno i Mondiali del 2018, forse l’ultimo campionato del mondo a cui lo stesso Marchisio potrebbe partecipare. Partendo da questo presupposto, c’è comunque da dire che lo stesso non ha mai chiesto la cessione alla dirigenza, come aveva invece fatto qualche settimana fa Leonardo Bonucci. Le pretendenti rimangono comunque alla finestra, anche perché, un’eventuale nuova esclusione in campionato durante l’anticipo contro il Genoa di sabato prossimo, potrebbe rappresentare la goccia che farebbe traboccare il vaso. Marchisio piace storicamente al Chelsea, dove lo stesso bianconero ritroverebbe Conte, ma attenzione in particolare al Milan, che vorrebbe innestare ulteriormente il centrocampo, e che gradirebbe acquistare un giocatore di esperienza in una rosa relativamente giovane.

