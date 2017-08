Classifica Vuelta 2017 / Froome maglia rossa e Nibali veste la verde (oggi, 4^ tappa)

Classifica Vuelta (LaPresse)

La classifica generale della Vuelta 2017 vede già davanti tutti i big: Chris Froome veste la maglia rossa che spetta al leader dopo la bellissima tappa di ieri, vinta da Vincenzo Nibali con una splendida volata a regolare il gruppetto dei migliori, tutti attesi protagonisti della classifica generale. Con una tappa di montagna già al terzo giorno, la Vuelta ha subito chiarito le gerarchie. Tra i bocciati purtroppo Alberto Contador, che sicuramente onorerà in ogni modo l’ultima corsa della carriera, ma non regge più il ritmo dei migliori in salita. Tra i promossi invece naturalmente Nibali, anche se nel tratto più duro della salita qualcosa aveva concesso, ma anche un Froome più intraprendente che al Tour, dove gestiva la situazione da freddo calcolatore, un Esteban Chaves finalmente ritrovato dopo un 2017 fin qui da dimenticare, un buonissimo Fabio Aru che paga solo il distacco nella cronosquadre di sabato, più pesante del previsto per la sua Astana, e poi due coppie intriganti, quella Bmc formata da Nicolas Roche e Tejay Van Garderen e quella della Ag2R-La Mondiale con Romain Bardet e Domenico Pozzovivo, anche loro al momento non nelle primissime posizioni a causa della cronosquadre.

IL PUNTO SULLA CLASSIFICA GENERALE

Froome adesso guida la classifica generale guida con 2” su David De la Cruz, Nicolas Roche e Tejay Van Garderen: a fare la differenza dunque risultato determinanti i 2” conquistati dal britannico al traguardo volante di ieri (oltre naturalmente ai 4” del terzo posto all’arrivo), con Nibali quinto a 10”, appena davanti a Chaves che è sesto a 11”. Classifica dunque cortissima, come è normale che sia dopo appena tre giorni, ma senza velocisti o outsider: a darsi battaglia sono già i big che puntano al successo finale a Madrid. Settimo Fabio Aru a 38” con un secondo su Adam Yates che è ottavo a 39”, nono Domenico Pozzovivo a 43”, di poco davanti al compagno di squadra Romain Bardet e all’altro fratello Yates, Simon, che sono appaiati a 48” di ritardo da Froome. Le premesse sono davvero intriganti, quasi è un peccato che oggi ci sia una “banale” tappa pianeggiante con prevedibile arrivo in volata (salvo imprevisti): ma naturalmente è un bene ricordare che siamo solo al quarto giorno, la strada verso Madrid è appena iniziata…

LE ALTRE GRADUATORIE

Le buone notizie per l’Italia sono tante: la vittoria di tappa dello Squalo, tre nei primi nove in classifica ma anche ben due maglie nelle altre graduatorie. Infatti proprio Vincenzo Nibali veste la maglia verde come leader della classifica a punti dopo la vittoria di ieri, mentre Davide Villella, con i punti raggranellati sui Gpm mentre era in fuga, è la nuova maglia a pois nella classifica scalatori. Un inizio davvero positivo di Vuelta per tutti i corridori italiani, considerate anche le soddisfazioni arrivate nei giorni precedenti, con tre azzurri nella Bmc che ha vinto la cronosquadre sabato e il secondo posto di Matteo Trentin nella tappa di domenica, piazzamento grazie al quale il corridore della Quick Step-Floors è anche terzo nella classifica a punti. Nella classifica combinata invece al primo posto c’è Chris Froome, in virtù del primo posto nella generale, il quarto fra gli scalatori e il quinto a punti: dato che il britannico naturalmente indosserà la maglia rossa oggi, la maglia bianca spetterà ad Esteban Chaves, il secondo di questa graduatoria che è una peculiarità della Vuelta.

CLASSIFICA GENERALE VUELTA 2017

1. Froome (Gbr, Sky) 08h53'44''

2. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 2”

3. Roche (Irl, Bmc) s.t.

4. Van Garderen (Usa, Bmc) s.t.

5. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 10"

6. Chaves (Col, Orica-Scott) a 11"

7. Aru (Ita, Astana) a 38"

8. A. Yates (Gbr, Orica-Scott) a 39"

9. Pozzovivo (Ita, Ag2R-La Mondiale) a 43"

10. Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 48"

