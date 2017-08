Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 4^ tappa: vincitore, percorso (Escaldes-Tarragona, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio): oggi attesa volata

La Vuelta 2017 oggi con la quarta tappa Escaldes Engordany-Tarragona di 198,2 km fornirà una nuova occasione ai velocisti dopo quella di domenica: occasione che gli sprinter non dovranno lasciarsi sfuggire, contando che in tutta la Vuelta ci saranno appena cinque tappe considerate pianeggianti e quindi saranno poche le possibilità di contendersi la vittoria in uno sprint di gruppo a ranghi compatti. Si partirà ancora da Andorra, ma dopo pochi chilometri si entrerà definitivamente in Spagna, che non verrà più abbandonata fino alla passerella di Madrid che chiuderà domenica 10 settembre questa Vuelta 2017. La partenza sarà alle ore 12.57 da Escaldes Engordany, mentre l’arrivo è atteso a Tarragona indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00.

STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa quarta tappa Escaldes Engordany-Tarragona, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Il percorso sarà piuttosto agevole: come abbiamo già accennato, si tratterà di una delle poche tappe destinate ai velocisti nel contesto di una Vuelta che pure quest’anno, come da consolidata tradizione, sarà molto più favorevole agli scalatori e lascia agli sprinter poche occasioni per mettersi in mostra. Si parte da Andorra, quindi dal cuore dei Pirenei, ma ci saranno solamente pochi saliscendi, che inoltre diventeranno sempre più dolci pedalando verso la costa, dove sorge Tarragona, sede dell’arrivo. Solamente una delle salitelle che i corridori incontreranno sarà contrassegnata come Gran Premio della Montagna, per giunta di terza categoria: si tratta dell’Alto de Belltall (km 132), salita che misura ben 13 km ma con una pendenza media del 2,8%, praticamente impercettibile per dei ciclisti professionisti. Detto che lo sprint intermedio di giornata sarà collocato a Valls al km 167,7 della tappa, ci resta solo da osservare che il rettilineo d’arrivo sarà in leggera salita. Attenzione a chi lancerà troppo presto lo sprint, potrebbe pagare caro questo errore…

