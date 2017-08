Emre Mor al Milan/ Calciomercato live, in Turchia sicuri: sarà rossonero

Emre Mor, attaccante Borussia Dortmund - Instagram

Probabile nuovo arrivo in casa Milan per questo già scoppiettante calciomercato estivo. Nelle ultime ore il club rossonero si è infatti avvicinato moltissimo ad Emre Mor. Un vero e proprio colpo di scena visto che l’esterno d’attacco di proprietà del Borussia Dortmund, è stato praticamente ad un passo dall’Inter negli scorsi giorni, prima che l’operazione con i nerazzurri saltasse per presunti problemi legati alle commissioni richieste dall’entourage del ragazzo. La voce di Emre Mor al Milan sta circolando in particolare in Turchia. Nelle scorse ore ha parlato Muzzi Ozcan, ex agente del giovane calciatore, che a Bayez TV ha ammesso: «Non sono più il suo agente, il nuovo procuratore è Demirtas Bektas. Emre giocherà in Italia». Una frase significativa visto che Bektas è il procuratore anche di Calhanoglu, e starebbe appunto spingendo affinché un altro dei suoi assistiti sbarcasse a Milanello.

SI ATTENDONO ULTERIORI CONFERME

Anche lo stesso numero 10 rossonero starebbe sponsorizzando il connazionale fra le fila del club meneghino, e chissà che l’operazione alla fine non si possa davvero fare. Tra l’altro è uscito allo scoperto un altro agente turco, Ahmet Bulut (procuratore di Arda Turan), che sempre a Bayez TV ha ammesso: «Si trasferisce al Milan». Ora non ci resta che attendere eventuali nuove conferme in Italia, in particolare dalla sponda rossonera, visto che tale notizia è una sorta di fulmine a ciel sereno. Emre Mor è nato in Danimarca, quindi tesserabile perfettamente come giocatore comunitario, e nella sua carriera ha indossato la maglia del Nordsjealland fino all’estate del 2016, quando si è poi concretizzato il trasferimento nella Bundesliga tedesca, fra le fila del Borussia di Dortmund. Il cartellino di Emre Mor ha un valore di circa 13 milioni di euro, e il suo contratto scadrà al 30 giugno del 2021.

© Riproduzione Riservata.