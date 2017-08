Maribor-H. Beer Sheva/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Maribor-Hapoel Beer Sheva - LaPresse

Maribor-Hapoel Beer Sheva, partita diretta dall’arbitro italiano Gianluca Rocchi, si giocherà alle ore 20.45 di stasera per il ritorno dei playoff di Champions League: questa è senza dubbio una delle partite più interessanti della serata, con gli israeliani a caccia di una storica prima volta in Champions e gli sloveni che invece vogliono provare a tornare nella massima competizione europea dopo molti anni. All'andata l'Hapoel Beer Sheva ha sfruttato il fattore campo, ma il 2-1 finale lascia aperte le porte a qualsiasi risultato, con gli sloveni che potrebbero accontentarsi anche di un 1-0, risultato che permetterebbe loro di passare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Maribor-Hapoel Beer Sheva, martedì 22 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Calcio 3 HD, dal momento che Mediaset anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League, e in diretta streaming video tramite il sito oppure l'applicazione di Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni, il Maribor dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 dove Tavares sarà chiamato a dare il proprio contributo nel ruolo di unica punta, con l'auto di Hotic, Ahmedi e Bohar che agiranno alle sue spalle. In mediana Kabha e Vrhocec dovranno invece cercare di contrastare le letali ripartenze degli israeliani, i quali dovranno vfare a meno di Vitori e che giocheranno come sempre con un 4-3-3 a trazione anteriore, dove la punta centrale sarà Ghadir. Sulle ali agiranno invece Melikson e Nwakaeme, anche se non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto. Quel che è sicuro è che l'Hapoel Beer Sheva non andrà in Slovenia con l'intenzione di difendere il 2-1 dell'andata: l'idea è quella di cercare subito un goal che metta il Maribor spalle al muro, costringendolo a non potersi accontentare dell'1-0.

COME CI ARRIVANO

Il Maribor è reduce da una vittoria in campionato per 3-2 contro il Krško, ma dovrà sicuramente fare molta attenzione contro l'Hapoel Beer Sheva, perchè non saranno ammesse le amnesie difensive che hanno caratterizzato l'ultimo match di campionato. La compagine slovena ha superato finora due turni preliminari: entrata in scena al secondo turno, ha battuto abbastanza agevolmente i bosniaci dello Zrinjski, che hanno perso 2-1 in casa e pareggiato 1-1 in Slovenia in un acceso derby balcanico. Nel turno successivo è arrivata invece una doppia vittoria contro l'Hafnarfjordur: la formazione islandese si è infatti arresa sia all'andata che al ritorno per 1-0.

La compagine israeliana invece è reduce da un pareggio per 1 a 1 contro il Moadon Kaduregel Maccabi Netanya e ora è pronta a questi ultimi 90 minuti che la separano da una storica qualificazione in Champions League. La squadra che l'anno scorso ha dato un doppio dispiacere all'Inter in Europa League ha senza dubbio affrontato squadre più complicate del Maribor nei due turni di Champions League giocati fino a questo momento. Nel secondo turno preliminare gli israeliani hanno avuto ragione degli ungheresi dell'Honved, battuti sia all'andata che al ritorno, per 2 a 1 e 3 a 2. L'impresa l'Hapoel Beer Sheva l'ha però fatta nel terzo turno preliminare, dove il ben più quotato Ludogorets ha malamente perso 2 a 0 in Israele per poi vincere 3 a 1 in Bulgaria: vittoria inutile considerando il goal in trasferta che ha portato gli israeliani a giocarsi la qualificazione alla prossima Champions League in questi 180 minuti complessivi con il Maribor.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Andando a vedere i pronostici e soffermandoci sulle quote della Snai, si capisce come il match sia decisamente equilibrato. Una vittoria slovena viene infatti pagata dalla Snai 2.60 volte la cifra giocata, mentre un successo israeliano con conseguente qualificazione è dato a 2,70 volte la scommessa effettuata. Un pareggio viene invece pagato dalla Snai 3,35 volte la scommessa.

