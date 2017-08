Napoli si qualifica ai gironi se.../ I risultati utili per eliminare il Nizza (Champions League)

Il Napoli cerca la qualificazione ai gironi di Champions League (LaPresse)

Il Napoli è ad un passo dalla qualificazione al girone di Champions League: al netto della scaramanzia e della giusta cautela, la sfida di ritorno contro il Nizza (martedì 22 agosto all’Allianz Riviera) parte con i partenopei favoriti nonostante si giochi all’Allianz Riviera. L’andata è finita 2-0: Dries Mertens ha inaugurato la sua stagione ripartendo da come aveva finito l’ultima - cioè segnando - poi il Napoli ha avuto altre grandi occasioni per incrementare il bottino ed è riuscito a farlo nella ripresa, per effetto di un rigore trasformato da Jorginho che ha così trovato il primo gol in Europa nella sua carriera. Forte di questo doppio vantaggio, la squadra di Maurizio Sarri sente vicino il passaggio del turno e l’ingresso, per il secondo anno consecutivo, nella fase finale della Champions League.

COME SI QUALIFICA IL NAPOLI?

Il regolamento in vigore nella UEFA dice che i gol realizzati in trasferta valgono doppio: questo significa che, avendo mantenuto inviolata la sua porta al San Paolo, il Napoli ha acquisito un ulteriore vantaggio. Ovvero, quello di poter perdere anche con due gol di scarto a patto di segnarne uno: facendo un rapido esempio, un 3-1 a favore del Nizza fisserebbe il risultato totale di andata e ritorno sul 3-3, ma la rete messa a segno dai partenopei all’Allianz Riviera conterebbe due e dunque - naturalmente in maniera virtuale - il punteggio sarebbe 4-3 in favore della squadra di Maurizio Sarri. Per il resto il calcolo è semplice: il Napoli sarà qualificato alla fase a gironi della Champions League se dovesse vincere o pareggiare, con qualunque risultato lo faccia. I campani vanno quindi in Costa Azzurra con più di due risultati su tre a disposizione, un bel biglietto da visita da presentare al Nizza.

COME SI QUALIFICA IL NIZZA?

Per quanto riguarda le possibilità del Nizza, i francesi hanno sostanzialmente due strade percorribili: la prima è ovviamente quella di vincere con tre gol di scarto. Il 3-0 è il risultato “minimo” con cui la squadra di Lucien Favre andrebbe ai gironi, mentre per ogni gol eventualmente realizzato dal Napoli i transalpini sarebbero costretti a segnarne uno in più. Ovvero, gli altri risultati utili al Nizza sono 4-1, 5-2, 6-3 e così via, ma più aumenta il numero di reti necessario e maggiore è il grado di difficoltà per la compagine rossonera. La seconda strada è quella dei calci di rigore: se il Nizza dovesse vincere 2-0 si andrebbe ai tempi supplementari (sarebbe lo stesso risultato dell’andata ma a favore dell’altra squadra) e da qui ai rigori se il punteggio non dovesse cambiare. E’ chiaramente un rischio: la lotteria dagli undici metri reca con sè diverse componenti che possono esulare dalla capacità tecnica del singolo giocatore. Un discorso che vale per il Nizza come ovviamente per il Napoli, la squadra che ha più da perdere se si arrivasse a questo esito.

