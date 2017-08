Nizza Napoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nizza-Napoli, Champions League (Foto LaPresse)

Nizza Napoli, che sarà diretta dall'arbitro sloveno Damir Skomina, si gioca martedì 22 agosto alle ore 20.45 e sarà la prova della verità nel ritorno dei play off di Champions League 2017-2018 per le due formazioni. I partenopei partono con il considerevole vantaggio del due a zero dell'andata, con i gol di Mertens e di Jorginho su rigore che hanno permesso alla squadra di Sarri di ipotecare l'accesso alla fase a gironi della massima competizione europea. E' dal 2013 che l'Italia non riesce a superare i play off di Champions League: ci riuscì il Milan, ancora allenato da Max Allegri, superando il PSV Eindhoven. Poi tre eliminazioni per lo stesso Napoli (contro l'Athletic Bilbao), per la Lazio (contro il Bayer Leverkusen) e per la Roma (contro il Porto).

NIZZA NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Nizza Napoli, martedì 22 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD, mentre ci sarà la possibilità di seguire l'incontro anche in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

All'Allianz Riviera, splendido stadio sulla Costa Azzurra, scenderanno in campo queste probabili formazioni: Nizza in campo con Cardinale tra i pali, Soquet in posizione di terzino destro e Sarr in posizione di terzino sinistro, mentre il brasiliano Dante e Le Marchand giocheranno al centro della difesa. A centrocampo mancherà lo squalificato Koziello: al suo posto Burner al fianco dell'ivoriano Seri e di Jallet. In avanti, Saint-Maximin e l'olandese Sneijder supporteranno Mario Balotelli, rientrato in Ligue 1 dopo l'infortunio, anche alla luce dell'assenza di Plea per squalifica. Risponderà il Napoli col portiere spagnolo Pepe Reina alle spalle del suo connazionale Raul Albiol, affiancato al senegalese Koulibaly al centro della difesa. L'albanese Hysaj e l'algerino Ghoulam giocheranno sulle fascie a destra e a sinistra per completare la linea a quattro della retroguardia. A centrocampo spazio per il croato Rog, per Jorginho e per il capitano slovacco Marek Hamsik, nel tridente partiranno dal primo minuto Lorenzo Insigne, il belga Dries Mertens e lo spagnolo Callejon.

I due allenatori non cambieranno per l'occasione le loro convinzioni tattiche: nel 4-3-3 di Maurizio Sarri torneranno alcuni titolari tenuti a riposo nella pur brillante trasferta di Verona che ha segnato l'esordio vincente nella nuova Serie A degli azzurri. Su tutti, Dries Mertens riprenderà il posto di Milik al centro dell'attacco, mentre nel Nizza di Favre, che riproporrà un 4-3-2-1 che può trasformarsi facilmente in 4-3-3, dovrebbero esserci sia l'ex interista Wesley Sneijder, sia Mario Balotelli che era stato costretto a saltare per infortunio in Champions League sia la gara d'andata, sia il match di ritorno del turno preliminare precedente contro gli olandese dell'Ajax.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Dunque una grande occasione per gli azzurri chiamati a non sprecare quanto di buono fatto mercoledì scorso, col Nizza che è stato peraltro costretto a chiudere la partita in nove uomini. Nel primo tempo la formazione allenata da Favre si è dimostrata competitiva per la scena europea e ha creato più di qualche problema alla retroguardia partenopea, con gli azzurri che a livello difensivo hanno messo in evidenza qualche problema anche nella trasferta di campionato di Verona, che pur dominata e vinta con il punteggio di tre a uno, ha visto gli scaligeri avere più di qualche occasione, mettendo anche in difficoltà il Napoli a partita chiusa dopo l'espulsione di Hysaj. La squadra di Sarri in questo primissimo avvio di stagione si è confermata comunque la macchina da gol già vista in precedenza, e di questo dovrà tenere conto un Nizza che, a causa degli impegni europeai (la doppia sfida con l'Ajax prima di quella col Napoli è stata molto impegnativa) ha iniziato un po' zoppicando la Ligue 1, con due sconfitte nelle prime due giornate contro Saint Etienne e Troyes e il riscatto arrivato solo sabato scorso col due a zero rifilato al Guingamp.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Due gol di vantaggio bastano per considerare il Napoli favorito, ma i bookmaker vedono i partenopei lanciati anche in chiave vittoria all'Allianz Riviera, col successo esterno quotato 1.85 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.80 da William Hill e la vittoria interna francese a 4.25 da Bwin.

