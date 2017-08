PAGELLE/ Nizza-Napoli: i voti della partita (Champions League, ritorno playoff - primo tempo)

Pagelle Nizza Napoli, Champions League (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Nizza-Napoli, partita valida per il ritorno dei play-off di Champions League 2017-18, si è da poco concluso con le due squadre ancora bloccate sullo 0-0: ecco i voti ai protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. Superiorità quasi imbarazzante degli uomini di Sarri all'Allianz Riviera, i padroni di casa che devono cancellare lo 0-2 dell'andata non riescono a sviluppare gioco e si fanno schiacciare dagli avversari nella loro metà campo senza creare alcun pericolo serio dalle parti di Reina (sv), in compenso gli ospiti vanno più volte vicini al gol e devono sicuramente mangiarsi le mani per le occasioni non concretizzare finora. A cominciare da Mertens (7) che in almeno un paio di occasioni si è fatto chiudere lo specchio della porta da Cardinale (6), anche Insigne (6,5) e Callejon (6,5) hanno qualcosa da recriminare per non essere stati più freddi sotto porta, infatti non va dimenticato che all'undici di Favre basta segnare un gol per rimettere tutto in gioco e questo il Napoli non se lo merita per aver dimostrato di essere nettamente più forte rispetto alla compagine francese.

VOTO NIZZA 5 - Primo tempo deludente dei padroni di casa che dovrebbero attaccare e fare la partita, invece subiscono troppo passivamente le iniziative degli avversari e solamente per caso non si trovano in svantaggio.

MIGLIORE NIZZA: SAINT-MAXIMIN 6+ - L'unico a creare qualche apprensione con le sue accelerazioni da centometrista.

PEGGIORE NIZZA: SOUQUET 5- - Semplicemente disastroso in fase di copertura, per sua fortuna c'è Le Marchand prontissimo a metterci sempre una pezza.

VOTO NAPOLI 7 - Quarantacinque minuti di puro spettacolo da parte degli uomini di Sarri che meriterebbero ampiamente il vantaggio, peccato per il poco cinismo sotto porta.

MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7 - Il belga va più volte vicino al gol, una volta si fa chiudere lo specchio della porta da Cardinale, successivamente riuscirà solamente a scuotere l'esterno della rete.

PEGGIORE NAPOLI: HAMSIK 5,5 - Anche stasera sta dimostrando di essere lontano dalla migliore condizione di forma, con qualche pallone perso in maniera fin troppo ingenua. (Stefano Belli)

