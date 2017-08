Presentazione Matuidi in diretta/ Juventus, info streaming video e tv: la conferenza stampa (oggi 22 agosto)

Blaise Matuidi ha già esordito con la Juventus (Foto LaPresse)

Blaise Matuidi verrà presentato ufficialmente dalla Juventus nel pomeriggio di martedì 22 agosto. Appuntamento fissato per le ore 16: il centrocampista francese, ultimo arrivato in casa bianconera, parlerà alla stampa con cinque giorni di ritardo rispetto ai piani originali. Matuidi infatti era sbarcato a Torino mercoledì sera per sostenere le visite mediche; giovedì avrebbe dovuto presentarsi a Villar Perosa e affrontare le domande dei giornalisti nell’ambito della tradizionale amichevole in famiglia, ma la Juventus ha rimandato la conferenza stampa poichè nel frattempo erano sorti problemi di natura burocratica. Avremmo poi saputo dell’esistenza di un contenzioso ancora aperto con il Psg circa la natura dei bonus; alla fine le due società si sono accordate e il francese ha anche fatto il suo esordio ufficiale, giocando uno spezzone del secondo tempo nella vittoria per 3-0 sul Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DI MATUIDI

La presentazione di Blaise Matuidi sarà disponibile in diretta tv: sarà il canale tematico J Tv (numero 212 del bouquet Sky) a trasmetterla, approfondendo con interventi da studio prima e dopo la conferenza stampa. Chi non fosse abbonato alla televisione satellitare può comunque stare tranquillo: la Juventus infatti ha predisposto la visione in diretta streaming video attraverso il sito ufficiale (www.juventus.com) e anche sulla pagina Facebook che potete trovare all’indirizzo facebook.com/juventusfcita.

I NUMERI DEL CALCIATORE FRANCESE

Lo spezzone contro il Cagliari ha rappresentato per Matuidi la partita numero 519 da professionista, contando solo le squadre di club: una carriera iniziata a 17 anni nel Troyes, in Ligue 2 (la Serie B francese). Subito promozione e altre due stagioni nella Grand Est, poi l’occasione del Saint-Etienne nel quale Matuidi ha giocato per quattro anni, collezionando 154 apparizioni e vivendo la prima esperienza in Europa (Coppa Uefa, eliminazione agli ottavi di finale). Nel 2011 la chiamata del Psg: voluto da Antoine Kombouaré, Matuidi si è trovato subito alle dipendenze di Carlo Ancelotti in una squadra che iniziava a diventare la super corazzata di oggi. A Parigi il centrocampista ha giocato sei stagioni, sempre da titolare: 204 presenze in Ligue 1 con quattro titoli, 45 apparizioni in Champions League dove però non è mai andato oltre i quarti. Adesso la chiamata della Juventus, dove potrà essere utile come mezzala di inserimento: i gol in carriera sono 40, 33 dei quali con la maglia del Paris Saint Germain.

L’OPERAZIONE MATUIDI-JUVENTUS

Come avevamo già ricordato, Matuidi era destinato alla Juventus da un anno: nell’estate 2016 il centrocampista era stato ad un passo dal vestire la maglia bianconera, l’affare era sostanzialmente chiuso prima che il Psg si impuntasse, cambiasse idea e trattenesse il giocatore. Una doppia beffa per i bianconeri, che erano rimasti con un palmo di naso anche per Axel Witsel; una stagione più tardi, si può forse dire così, il Paris Saint Germain ha concesso il cartellino del giocatore: 20 milioni di euro la parte fissa dell’operazione, i bonus destinati alla società parigina possono raggiungere i 10 milioni. Un prezzo comunque buono per un centrocampista che ha dimostrato il suo valore internazionale e che va ad aumentare la rotazione a disposizione di Massimiliano Allegri, particolare decisamente importante se si pensa a una stagione lunga e dispendiosa.

