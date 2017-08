Probabili formazioni/ Nizza Napoli: le quote e le ultime novità live (Champions League 2017-2018)

Probabili formazioni Nizza Napoli, Champions League (Foto LaPresse)

Nizza Napoli, ritorno dei playoff di Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di martedì 22 agosto: si riparte dal 2-0 con cui i partenopei hanno vinto al San Paolo la scorsa settimana. Un risultato importante per avvicinare la fase a gironi: reduci dal 3-1 del Bentegodi (contro il Verona), il Napoli si approccia con piena fiducia a una partita che sarà comunque complessa, perchè il Nizza recupera un paio di uomini chiave e finalmente, dopo due sconfitte iniziali, si è sbloccato in Ligue 1 vincendo le prime due partite di campionato. Ricordiamo anche che la squadra eliminata da questo playoff proseguirà comunque la sua corsa europea, ma nei gironi di Europa League. Andiamo dunque a valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Nizza-Napoli.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Nonostante si giochi all’Allianz Riviera, il Napoli resta comunque favorito per le agenzie di scommesse: in particolare la Snai quota a 1,83 la vittoria esterna dei partenopei (segno 2) contro il 4,00 che accompagna la vittoria del Nizza (segno 1). Il pareggio (segno X) è un risultato che in ogni caso favorirebbe i partenopei: vale 3,60 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto. Uno sguardo anche al 3-0 interno, risultato esatto che qualificherebbe il Nizza: è un’eventualità che vale addirittura 50,00.

FORMAZIONI NIZZA: I DUBBI DI FAVRE

Nel Nizza tornano a giocare Wesley Sneijder e Mario Balotelli: entrambi hanno già ritrovato il campo contro il Guingamp e con loro due Lucien Favre dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Sneijder sarà il trequartista alle spalle di SuperMario, mentre sugli esterni dovrebbero essere confermati sia Lees Melou che Saint-Maximin; i problemi sono a centrocampo, dove Seri è ad un passo dal Barcellona e Koziello è squalificato. Tamèze è uno dei candidati a giocare, l’altro potrebbe essere Rémi Walter; in alternativa sulla linea mediana potrebbe giocare Jallet, impiegato in quella posizione all’andata (però da mezzala, ruolo comunque diverso). Resta in piedi l’alternativa Sneijder qualche passo indietro, in cabina di regia; in questo caso sulla trequarti potrebbe giocare Bassem Srafi, oppure potrebbe essere rispolverato il ventenne Arnaud Lusamba che ricopre naturalmente il ruolo alle spalle della punta. Invariata la difesa a protezione del portiere Cardinale: ci sarà la coppia formata da Le Marchand e Dante in mezzo, con Souquet e Malang Sarr a presidiare le corsie esterne.

FORMAZIONI NAPOLI: LE CERTEZZE DI SARRI

Se il Nizza ha tanti dubbi, Maurizio Sarri schiera il Napoli con le sue certezze: nel 4-3-3 dei partenopei non ci saranno sorprese e, anzi, la formazione che scenderà in campo all’Allianz Arena sarà presumibilmente la stessa dell’andata. Rispetto alla vittoria di Verona torna titolare Raul Albiol, che ricompone con Koulibaly la coppia centrale davanti a Pepe Reina; potrebbe esserci anche Dries Mertens, ma il belga è in dubbio per un problema al piede e, qualora Sarri non volesse rischiarlo, a giocare come prima punta sarebbe Milik. Anche qui nessun dubbio circa la presenza di Callejon e Lorenzo Insigne sugli esterni; alle loro spalle Hysaj e Ghoulam saranno ancora titolari, non avendo al momento alternative di peso (Mario Rui va ancora valutato a pieno regime), mentre a centrocampo si prepara il solito balletto con Allan e Jorginho - reduce dal primo gol in Europa - pronti a prendere il posto di Zielinski e Amadou Diawara che hanno giocato in campionato, secondo un’alternanza che durerà per tutta la stagione e che comprenderà certamente anche Marko Rog. L’unico intoccabile in mediana è capitan Hamsik, ancora a caccia di Diego Maradona e del record di gol con la maglia del Napoli.

IL TABELLINO

NIZZA (4-2-3-1): 30 Cardinale; 2 Souquet, 20 Le Marchand, 31 Dante, 23 M. Sarr; 18 Walter, 5 Tamèze; 8 Lees Melou, 10 Sneijder, 7 Saint-Maximin; 9 Balotelli

A disposizione: 40 W. Benitez, 24 Jallet, 28 Boscagli, 27 Makengo, 6 Sèri, 35 Mahou, 10 Le Bihan

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: Koziello, Pléa

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 99 Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

