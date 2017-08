Probabili formazioni/ Real Madrid Fiorentina: diretta tv, orario le ultime notizie (Trofeo Bernabeu 2017)

Probabili formazioni Real Madrid Fiorentina (LaPresse)

Benché il campionato sia già iniziato non è ancora terminato il cosiddetto calcio d’Agosto: domani Real Madrid e Fiorentina si affronteranno nella partita amichevole del Trofeo Bernabeu, in programma alle ore 22.45. Nel torneo amichevole istituito in memoria dei presidente dei Blancos scomparso nel 1978, la compagine viola tenterà di sfruttare il banco di prova di prestigio per correre ai ripari dopo a prestazione deludente registrata dalla squadra di Pioli nella prima giornata di Serie A: cosa che invece non ha bisogno di fare il Real di Zidane, al successo anche senza Cristiano Ronaldo, squalificato anche per le prossime e 4 giornate di campionato. In attesa quindi di udire il fischio d’inizio allo stadio Santiago Bernabeu andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida amichevole Real Madrid Fiorentina.

FORMAZIONI REAL MADRID: LE SCELTE ZIDANE

Per l’ultima amichevole estive è facile pensare che Zidane non voglia mettere a rischio i sui protetti lasciando spazio magari a qualche seconda linea che ha maggio bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare un ottimo stato di forma, non ultimo Cristiano Ronaldo, che resterà fuori dal campionato spagnolo ancora a lungo e di certo scalpita dalla panchina. Ipotizzando quindi il solito 4-3-1-2 potremmo vedere tra i pali il secondo Casilla, con Ramos (squalificato per il prossimo turno della Liga) magari messo in coppia con il giovane Varane, mentre sarà Nacho con Theo Hernandez a occupare le corsie del reparto arretrato. A centrocampo nel solito reparto a tre è probabile che vedremo in cabina di regia Llorente, già entrato nella precedente sfida di campionato con il Deportivo la Coruna al posto di Casemiro. mentre saranno Kovacic e Ceballo a giocarsi le maglie da titolari al posto di Kroos e Modric: Ansensio non dovrebbe far fatica trovare spazio al posto di Isco dietro le due punte, ma visto il buono stato di forma dello spagnolo è probabile che Zizou non lo metta a rischio contro i viola. Davanti ci sono buone chance di vedere in campo il duo Bale-Cristiano Rolando con Cr7 tra i protagonisti più attesi dopo la squalifica di 5 turno della Liga, che deve scontare. Sempre probabile oltre l’ipotesi per cui il tecnico del Real Madrid opti per mettere in rampa di lancio qualche giovane della Cantare ancora poco conosciuto ai più.

FORMAZIONI FIORENTINA, PIOLI IN CERCA DI RISPOSTE

Dopo la sconfitta subita per 3-0 contro l’Inter solo pochi giorni fa di campionato, e probabile che le scelte di Pioli per le probabili formazioni siano orientate sul progetto di dare ai titolari del match di San siro una seconda chance. Di certo quella vista in campo pochi giorni fa vuole essere la formazione titolare della prossima stagione, ma è evidente che i meccanismi devono ancora essere oliati e quale miglior occasione di domani contro il Real. Spazio quindi al 4-2-3-1 che vedrebbe Sportiello tra i pali con Hugo e Astori quale coppia centrale e Tomovic e Oliveria sulle fasce, ma con Pezzella che si gioca una maglia al centro e Biraghi in cerca di spazio a sinistra. Per la mediana Carlos Sanchez dovrebbe rimanere in cabina di regia ma davanti è probabile che Benassi e Veretout lascino spazio a Cristoforo e Zekhinini. Eysseric dovrebbe rimanere sulla trequarti a prendere confidenza con il gioco dietro alla prima punta dove Babacar è favorito sul volto nuovo Simeone. Rimane però anche in questo caso l'ipotesi di una completa rivoluzione: Pioli è in cerca di riposte in vista della prossima stagione di Serie A che per i viola di annuncia davvero in salita.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV, DOVE VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che la partita amichevole tra Real Madrid e Fiorentina, prestigioso test match in programma per domani alle ore 22.45 sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre su Canale 5. Diretta streaming video quindi garantita dal portale sportmediaset.it.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): Casilla; Nacho, Ramos, Varane, Hernandez; Ceballos, Llorente, Kovacic; Asensio; Bale, Ronaldo. All Zidane

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Tomovic, Astori, Vitor Hugo, Maxi Olivera; Sanchez, Zekhnini; Cristoforo, Eysseric, Gil Dias; Babacar. All Pioli.

© Riproduzione Riservata.