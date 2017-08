Pronostici Champions League/ Le scommesse e le quote delle partite: Nizza Napoli

Pronostici Champions League (LaPresse)

La Champions League torna protagonista oggi martedì 22 agosto con le partite di ritorno della fase dei play off: tempo quindi di verdetti prima che il sorteggio di giovedì ci consegni i gironi di questa edizione 2017-2018 del primo torneo continentale per club. Cosa ci dicono quindi i pronostici? Chi sarà il vincitore in campo e accederà al prossimo turno? Prima di conoscere le quote e le commesse fissate riepiloghiamo cosa ci riserva il calendario per la giornata di oggi. Il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 17.30 con la sfida tra Astana e Celtic, mentre le altre 4 partite avranno inizio alle ore 20.45 e saranno Maribor-Hapoel Beer Sheva, Rijeka-Olympiacos, Siviglia-Basahsekir e specialmente Nizza-Napoli con gli azzurri di Maurizio Sarri. Proprio i campani sono tra i protagonisti più attesi dopo il 2-0 conquistato all’andata da difendere in trasferta contro i rossoneri di Febvre con Balotelli e Sneijder ora in rosa.

NIZZA NAPOLI

Il 2-0 messo a segno nella partita di andata dà una certa sicurezza alla formazione del Napoli, impegnata stasera in trasferta contro il Nizza: un buon risultato ma che porta con sé l’amarezza per qualche occasione mancata. In terra francese stasera comunque gli azzurri di Sarri partono favoriti per stato di forma e preparazione, anche se in vista della partita di questa sera il tecnico rossonero dovrebbe ritrovare Sneijder e Balotelli, giocatori che potrebbero dare una svolta interessante alla sfida alla Allianz Riviera.

ASTANA CELTIC

Nel pronostico del match tra Astana e Celtic, se a favore dei kazaki pesa molto il fattore campo va anche ricordato che di fatto i biancoverdi hanno messo in sicurezza il passaggio del turno grazie alla bellissima vittoria per 5-0 ottenuta nella sfida di andata. Benché quindi sulla carta il risultato della sfida potrebbe essere aperto e perché no, anche a favore dei padroni di casa, la fase a gironi della Champions League dovrebbe vedere protagonisti i giocatori del Celtic, forti di uno stato di forma eccezionale ma con qualche forfait nella rosa.

MARIBOR HAPOEL BEER SHEVA

Questa sfida appare più aperta che mai: se il fattore campo vede avanti gli sloveni del Maribor, che proprio tra le mura di casa hanno vinto anche ultimo incontro di campionato nazionale, il risultato del match di andata ci dicono altro. In casa l’Hapoel Beer Sheva ha vinto per 2-1: un esito importante ma non così ampio da lasciare tranquilli gli israeliani, che dovranno sudare non poco l’eventuale passaggio del turno a cui però rimangono favoriti, seppure di poco.

RIJEKA OLYMPIACOS

Anche in questo caso il fattore campo dovrebbe consegnare la palma di favoriti al Rijeka ma il pronostico nella partita contro l’Olympiacos non è così così scontato. La formazione greca per rosa e storia è superiore alla compagine croata, che sconta inoltre non un ottimo stato di forma. Se infatti consideriamo solo gli ultimi 5 incontri disputati notiamo per il Rijeka solo un successo e 4 sconfitte, contro le 3 affermazioni e una sola débâcle messe a bilancio dai greci. Il match d’andata aveva visto il tabellone di 2-1 per l’Olympiacos che comunque non può dirsi sicuro della passaggio del turno.

SIVIGLIA BASAKSEHIR

Complice il fattore campo, rosa e risultato del match di andata di Champions League, questa sera la più titolata al successo come al passaggio del turno è il Siviglia, in campo contro i turchi del Basaksehir. La compagine spagnola in trasferta ha firmato un buon 2-1 che perda solo non basta a mettere in sicurezza l’accesso al sorteggio per i gironi. A equilibrare i pronostici che comunque arride al Siviglia anche i numeri sullo stato di forma visto che negli ultimi 5 incontri disputati il club di casa stasera ha realizzato 2 vittorie e una sconfitta, contro le due affermazioni e i due insuccessi messi a bilancio dal Basaksehir.

