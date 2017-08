ROONEY 200 GOL/ Video, l’attaccante dell’Everton nella storia: solo Shearer meglio di lui

Wayne Rooney in gol contro il City - Youtube

Entra ancora di più nella storia della Premier League, come se ve ne fosse ancora bisogno, l’attaccante della nazionale inglese Wayne Rooney. Il bomber britannico, tornato durante il calciomercato di questa estate all’Everton dopo una lunghissima parentesi di 13 anni fra le fila del Manchester United, ha tagliato ieri sera uno storico traguardo: in occasione della partita di Premier League contro il City all’Etihad Stadium, Wonder Boy ha siglato la sua rete numero 200 in carriera. La marcatura del classe 1985 è arrivata precisamente al 36esimo del primo tempo, con Sané che ha perso una palla pericolosa, e sulla ripartenza della squadra di Liverpool è arrivato il centro dell’ex United. Un inizio di stagione davvero da urlo per Rooney, che si era un po’ perso all’Old Trafford negli ultimi mesi, ma che con la maglia dell’Everton ha realizzato due reti in due match: la prima all’esordio e la seconda appunto ieri sera a Manchester.

SOLO SHEARER HA FATTO MEGLIO

Con la rete numero 200 in carriera, Rooney balza al secondo posto nella classifica dei marcatori dietro al solo Alan Sherar, centravanti di Blackburn Rovers e Newcastle, che attualmente appare irraggiungibile a quota 260 gol in carriera. La brillante carriera di Rooney inizia addirittura nel 2002, quando lo stesso aveva appena 16 anni, e da lì si capì fin da subito che fosse un predestinato. Con la maglia dei Toffees segna 6 gol in 33 presenze, con la primissima delle 200 marcature siglata precisamente il 2 ottobre 2002, nella vittoria per tre reti a zero contro il Wrexham. Sempre in quella stagione, memorabile la rete del 19 ottobre, quando all’ultimo minuto, segnò uno spettacolare gol vittoria contro l’Arsenal, interrompendo l’imbattibilità dei Gunners che durava da ben 30 partite. Di seguito il video con il gol numero 200 di Rooney.

© Riproduzione Riservata.