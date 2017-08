Rijeka Olympiakos/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Rijeka-Olympiakos - LaPresse

Rijeka-Olympiakos, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie stasera alle ore 20.45, sarà senza dubbio uno dei match più interessanti della serata dei playoff di Champions League. Alla fine di questi 90 minuti di ritorno, una delle due squadre potrà festeggiare l'approdo ai gironi di Champions League. All'andata i greci si sono imposti per 2 a 1 in casa, un risultato che certamente non può lasciarli tranquilli in vista di questo match di ritorno, dove i croati avranno l'apporto del proprio caldissimo pubblico. Inoltre già in Grecia il Rijeka ha fatto vedere di potersela giocare fino in fondo, andando in vantaggio con Heber e venendo rimontato soltanto grazie all'espulsione di Zuta, a cui ha fatto seguito la rete di Romao che ha dato ai greci un prezioso vantaggio in vista del ritorno. Il Rijeka vuole però fare la storia, non avendo mai raggiunto la fase a gironi di Champions League e quindi ci sarà sicuramente da divertirsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Rijeka-Olympiakos, martedì 22 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Calcio 2 HD, dal momento che Mediaset anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League, e in diretta streaming video tramite il sito oppure l'applicazione di Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le formazioni che scenderanno in campo, la compagine croata dovrebbe giocare con un 3-5-2 molto elastico da un punto di vista tattico. La formazione, a parte Zuta, che si è fatto espellere nel match di andata, dovrebbe essere la stessa che ha ben figurato al Pireo, con alcune vecchie conoscenze del calcio italiano in campo, tra cui Zuparic e Gomelt, rispettivamente con esperienze a Pescara e Parma. I greci, che da quest'anno sono allenati da Besnik Hasi, avranno in Emernike e Ben i punti di forza in una trasferta decisamente insidiosa, anche se molto ci si aspetta dall'ex viola Matic.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

In campionato i croati hanno ritrovato i 3 punti dopo due sconfitte consecutive che hanno certificato come la Champions League tolga energie ad ogni livello. Il Rijeka ha vinto 2 a 1 contro il Lokomotiva Zagreb e ha quindi ripreso la propria marcia in campionato, anche se le due sconfitte di fila precedenti hanno leggermente allontanato la vetta. Tuttavia il Rijeka aveva messo in conto di pagare in parte dazio in campionato e finora l'avventura in Champions League è stata decisamente positiva, con il superamento di due turni preliminari. La cavalcata è iniziata nel secondo turno preliminare con la doppia vittoria contro i The New Saints, sconfitti per 2 a 0 e 5 a 1 nel doppio confronto. Dopo il match contro i campioni del Galles è arrivata l'impresa contro il Salisburgo, eliminato con un doppio pareggio: 1 a 1 in Austria e 0 a 0 in quel di Rijeka.

Ora i croati sono ad un passo dal sogno dei gironi di Champions e non vogliono fermarsi, Olympiakos permettendo. I greci sono reduci dal 4 a 1 casalingo contro l'AE Larissa, che ha confermato come la volontà sia quella di vincere l'ennesimo titolo nazionale. Tuttavia l'obiettivo della società è quello di tornare a calcare il palcoscenico della Champions, mancato clamorosamente l'anno scorso. Quest'anno l'avventura è iniziata nel terzo turno preliminare, dove il Partizan Belgrado è stato annichilito per 3 a 1 in casa per poi pareggiare 2 a 2 in Grecia.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

La partita si presenta decisamente equilibrata e lo confermano anche le quote della Snai: basti pensare che una vittoria croata è quotata a 2,60 volte la scommessa, mentre un successo greco è dato a 2,75 volte la cifra giocata. Un pareggio, che qualificherebbe gli ellenici, viene pagato, sempre dalla Snai, 3,15 volte la scommessa eventualmente fatta.

