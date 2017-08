Risultati Champions League/ Diretta gol live score, Nizza-Napoli (oggi 22 agosto 2017)

Risultati Champions League: nel ritorno dei playoff in campo il Napoli (LaPresse)

La Champions League 2017-2018 si appresta a vivere le partite di ritorno dei playoff: siamo finalmente arrivati al momento in cui scopriremo tutte le partecipanti alla fase a gironi, il cui sorteggio sarà effettuato nel pomeriggio di giovedì. Come sempre le partite sono divise in due diversi giorni: martedì 22 agosto si parte alle ore 17:30 con Astana-Celtic, alle ore 20:45 avremo invece Maribor-Hapoel Beer Sheva, Nizza-Napoli, Rijeka-Olympiacos e Siviglia-Istanbul Basaksehir.

SARRI E RODGERS VERSO I GIRONI

Ci sono due squadre che sono davvero vicine alla fase a gironi di Champions League: per il Celtic questa sfida di ritorno in Kazakhstan è una pura formalità, perchè il 5-0 ottenuto in casa contro l’Astana è un biglietto sostanzialmente assicurato. I kazaki dovrebbero segnare sei gol senza incassarne per qualificarsi, compito al di là della loro portata anche volendo pensare a un inatteso crollo scozzese. Anche il Napoli però vede la fase finale ad un passo: il 2-0 del San Paolo ha messo in chiaro, al di là del risultato, che tra i partenopei e il Nizza c’è un ampio margine di valori sul campo, i transalpini però sperano che il rientro di Balotelli e Sneijder possa essere decisivo per prendersi i gironi. Ampio vantaggio anche per il Siviglia, che ha vinto 2-1 a Istanbul; Eduardo Berizzo sa però di non dover sottovalutare un Basaksehir che ha grandi ambizioni e ha già fatto vedere di poter andare oltre l’ostacolo. Sia come sia, queste tre squadre si sono ritagliate un’ampia fetta di qualificazione la scorsa settimana.

LE SFIDE IN EQUILIBRIO

Più equilibrate le altre due partite, dalle quali si riparte con lo stesso risultato: 2-1 interno per Hapoel Beer Sheva e Olympiacos. Questo significa che con un semplice 1-0 Maribor e Rijeka si qualificherebbero ai gironi: verrebbe così ampliata la presenza di formazioni balcaniche nella fase finale di Champions League, anche se poi bisognerebbe verificare la competitività di una realtà che fino a questo momento ha lasciato ben poche tracce in questa competizione (ricordiamo negli anni scorse le sfortunate partecipazioni della Dinamo Zagabria). Per quello che si è visto all’andata, le partite potrebbero finire in qualunque modo: in campo c’è stato molto equilibrio e non è dunque escluso che israeliani e greci vadano a prendersi una vittoria esterna completando così l’opera. Ovviamente dobbiamo ricordare l’eventualità di tempi supplementari e calci di rigore qualora il risultato di questa sera ricalchi quello dell’andata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 17:30 Astana-Celtic (andata 0-5)

ore 20:45 Maribor-Hapoel Beer Sheva (andata 1-2)

ore 20:45 Nizza-Napoli (andata 0-2)

ore 20:45 Rijeka-Olympiacos (andata 1-2)

ore 20:45 Siviglia-Istanbul Basaksehir (andata 2-1)

