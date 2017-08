Schick alla Roma o Inter? / Calciomercato live: nerazzurri parsimoniosi, giallorossi in pressing

Patrik Schick, Sampdoria - LaPresse

Prosegue l’intrigo di calciomercato con protagonista l’attaccante della Sampdoria, Patrick Schick. Il futuro del giovane talento della Repubblica Ceca è a tutt’oggi molto incerto, con il ragazzo che potrebbe cambiare casacca da qui al 31 agosto, anche se una sua permanenza non è da escludere a prescindere. Ma cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Decaduta definitivamente la trattativa con la Juventus, Schick è rientrato a Bogliasco dove tornerà ad allenarsi con la Sampdoria a partire da oggi. Sulle sue tracce vi sono in particolare l’Inter e la Roma. I nerazzurri sono fermi alla loro proposta da 30,5 milioni di euro, ma attualmente potrebbero spingersi solo in un pagamento dilazionato, visto che prima dovrebbero cedere qualche giocatore per ottenere le garanzie economiche necessarie. I giallorossi sono invece in pressing, e sarebbero disposti a versare nelle casse della Samp cinque milioni di euro, e i restanti 25,5 in più annualità.

ANCHE LA JUVENTUS SULLO SFONDO

Se è vero che l’Inter è la squadra che per prima si è interessata al ragazzo, è che a costruito un rapporto stabile con l’entourage di Schick e soprattutto con la Sampdoria, è vero anche che i blucerchiati sarebbero maggiormente convinto dalla proposta della Roma, che permetterebbe di ottenere fin da subito del cash. C’è però da dire che Schick, come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, non si sente così in obbligo di cambiare casacca, e resterebbe volentieri un’altra stagione allo stadio Marassi, per crescere ulteriormente. Sullo sfondo rimane la Juventus, che pare sia tornata di prepotenza ad interessarsi al giocatore in queste ore, e che rimane in cima alla lista dei desideri dello stesso giovane talento dell’est Europa.

© Riproduzione Riservata.