Siviglia Basaksehir/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Siviglia Basaksehir - LaPresse

Siviglia-Basaksehir, che sarà diretta dall’arbitro scozzese William Collum questa sera, martedì 22 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà la sfida di ritorno dei play off di Champions League che stabilirà quale delle due squadre affronterà la fase a gironi. Spagnoli favoritissimi non solo per il maggior blasone che li vedeva partire un passo avanti anche alla vigilia della sfida d'andata, ma anche a causa dell'importantissima vittoria ottenuta nel match d'andata a Istanbul sotto una pioggia battente, un due a uno che pone in straordinario vantaggio gli andalusi per la sfida allo stadio Sanchez Pizjuan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Siviglia-Basaksehir, martedì 22 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Calcio 1 HD, dal momento che Mediaset anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League, e in diretta streaming video tramite il sito oppure l'applicazione di Premium Play.

BLASONE E NOVITA’

Il Siviglia, dopo le cinque Europa League vinte nel decennio precedente, ha raggiunto un pedigree internazionale che sicuramente andrà confermato anche sul palcoscenico della Champions League, dove finora gli andalusi non si sono mai spinti oltre gli ottavi di finale. Per i turchi l'avventura ad alti livelli nel calcio internazionale è invece appena iniziata, col Basaksehir che ha mancato l'anno scorso i titoli in patria, col secondo posto in campionato e la sconfitta nella finale di Coppa, ma si è imposto in una realtà dove è sempre difficilissimo inserirsi fra le tre grandi storiche del calcio turco. In campionato il Basaksehir ha perso in casa del Karabukspor sabato scorso, mentre il Siviglia ha esordito nella Liga pareggiando uno a uno in casa contro l'Espanyol.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni del match: il Siviglia schiererà Sergio Rico tra i pali, l'argentino Mercado sull'out difensivo di destra ed Escudeto sull'out difensivo di sinistra, mentre l'altro argentino Pareja e il francese Lenglet saranno i difensori centrali. Folta colonia argentina anche nel terzetto di centrocampo dove Banega e Pizarro affiancheranno l'altro francese N'Zonzi, mentre in attacco ci sarà spazio per altri due argentini, Montoya e Correa, assieme al centravanti transalpino Ben Yedder. La risposta del Basaksehir sarà affidata al portiere Babacan, mentre il moldavo Epureanu e il ghanese Attamah giocheranno al centro della retroguardia. Il brasiliano Caicara sull'out difensivo di destra e il francese Clichy dalla parte mancina saranno gli esterni difensivi. Tekdemir ed Emre Belozoglu saranno i playmaker arretrati in un centrocampo con il brasiliano Mossoro, l'olandese Elia e il bosniaco Visca di supporto all'unica punta di ruolo, l'esperto togolese Adebayor.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Fattore campo e vantaggio dell'andata portano come detto in pole position il Siviglia non solo per il passaggio del turno, ma anche per la vittoria nel match di ritorno, con quota per la vittoria interna fissata a 1.44 da William Hill, mentre il pareggio viene proposto a 5.00 rispetto al pareggio, mentre il blitz turco allo stadio Sanchez Pizjuan viene quotato 7.00 da Unibet.

© Riproduzione Riservata.