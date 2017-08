Strootman alla Juventus? / Calciomercato Roma, contatto Pallotta-Marotta: servono 43 milioni

Kevin Strootman, Roma - LaPresse

C’è sempre il nome di Kevin Strootman al centro delle vicende di calciomercato di casa Juventus. Il nazionale olandese è ormai da un paio di settimane a questa parte accostato ai bianconeri, che puntano a rafforzare ulteriormente il reparto di mezzo dopo l’arrivo già importante di Blaise Matuidi del Paris Saint Germain. Come riferito dal quotidiano La Stampa, nelle scorse ore vi sarebbe stato un contatto, molto probabilmente telefonico, fra l’amministratore delegato dei bianconeri, Beppe Marotta, e il presidente della Roma, James Pallotta. Un colloquio positivo visto che, sempre in base a quanto raccoglie il giornale torinese, pare che i giallorossi non abbiano chiuso la porta a doppia mandata, anzi, avrebbero addirittura fatto il prezzo del cartellino dell’ex giocatore del PSV Eindhoven: per averlo servono 43 milioni di euro, non un euro di meno.

NO A CUADRADO, ALMENO PER ORA

Soldi che la Lupa vorrebbe ottenere cash, quindi nessuna contropartita tecnica deve essere inserita in questa operazione. I campioni d’Italia in carica stavano pensando di abbassare le pretese con il cartellino di Juan Cuadrado, ma il nazionale colombiano potrebbe sbarcare lo stesso all’Olimpico ma nell’ambito di una trattativa disgiunta da quella eventuale per Strootman. Rimane quindi rovente l’asse Roma-Torino, con l’interesse per l’orange che è divenuto ogni giorno che passa qualcosa di maledettamente concreto, e che ora pare possa realmente sbarcare all’Allianz Stadium, raggiungendo così, con un anno di ritardo, il suo ex compagno nella Lupa, Miralem Pjanic. L’eventuale arrivo di Strootman a Vinovo, potrebbe indurre Marchisio a lasciare i colori bianconeri per iniziare una nuova avventura.

