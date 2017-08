Antonio Conte esonerato? / Panchina del Chelsea a rischio, Abramovich pensa a Tuchel

Antonio Conte (LaPresse)

Antonio Conte rischia la panchina del Chelsea? Nonostante avere vinto la Premier League nella scorsa stagione, la prima per Conte nel calcio inglese, l’estate è stata abbastanza complicata per Conte e per i Blues, dunque ecco questa ipotesi clamorosa, che rimbalza dalla Germania perché Roman Abramovich, proprietario del Chelsea, anziché accettare le richieste di rinforzi da parte dell'allenatore italiano, sembrerebbe intenzionato a cambiare guida tecnica e sarebbe interessato a Thomas Tuchel, ex allenatore del Borussia Dortmund. Questo è quanto si può leggere sul noto giornale tedesco Bild, che parla appunto di Tuchel nel mirino del Chelsea dopo l’estate burrascosa vissuta dall’allenatore pugliese, fin dal lungo corteggiamento dell’Inter che sul finire della scorsa primavera aveva messo in dubbio la permanenza di Conte a Londra e poi soprattutto per le divergenze sulla gestione del mercato, dal caso Diego Costa - scaricato con un sms - alla cessione di Matic a una rivale diretta come il Manchester United.

CONTATTI CON TUCHEL

La sconfitta casalinga per 3-2 contro il Burnley alla prima giornata di Premier League, unita a quella contro l’Arsenal in Community Shield (sebbene in questo caso solo ai calci di rigore), non ha certo rasserenato il clima. Sembrava averlo fatto invece domenica la vittoria contro il Tottenham a Wembley, battuto per 2-1 nella seconda giornata di campionato. Invece, secondo quanto scrive il giornale tedesco, una partita positiva non basta ad Abramovich per essere sicuro che il rapporto con Conte non sia ormai logorato. Sempre secondo la Bild, il magnate russo ha già dato mandato alla direttrice del Chelsea, Marina Granovskaia, di prendere contatti con Tuchel che nella passata stagione guidò i gialloneri alla conquista della Coppa di Germania, prima dell'addio al Borussia Dortmund. Il precedente di Mourinho, che nella sua seconda esperienza al Chelsea è passato in pochi mesi dal titolo all’esonero, non è certamente molto rassicurante per Antonio Conte…

