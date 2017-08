CALCIATORI DOPATI AL MONDIALE 2010?/ Nella lista hackerata giocatori di Juventus e Inter: FIFA e WADA sapevano

Calciatori dopati al Mondiale 2010? (Foto: LaPresse)

Nuovo scandalo nel mondo del calcio: torna l'ombra del doping. Gli hacker di Fancy Bears hanno pubblicato una lista di casi di doping ai Mondiali 2010 in Sudafrica. I farmaci, etichettati per "uso terapeutico", potrebbero essere allora stati assunti con l'assenso e l'accordo della FIFA e la WADA. La nazionali più colpite sono l'Argentina, che in quell'occasione era allenata da Diego Armando Maradona, e la Germania di Joachim Loew, semifinalista di quell'edizione della competizione. Nella lista hackerata da Fancy Bears però ci sono anche due calciatori italiani: si tratta di Mauro German Camoranesi e Vincenzo Iaquinta. Stando a quanto riportato dal The Guardian, i calciatori finiti in questo elenco avrebbero fatto uso di queste sostanze grazie al TUE, una sorta di esenzione che permette all'atleta di usare farmaci che si trovano nell'elenco delle sostanze proibite della Wada. Ciò accade a causa di una malattia o di una specifica condizione fisica. Tra i big spiccano Diego Milito, Carlos Tevez, Juan Sebastian Verone, Gabriel Heinze, Walter Samuel, Mario Gomez, Dirk Kuyt.

L'OMBRA DEL DOPING: LA LISTA HACKERATA DEI 25 CALCIATORI

Il documento hackerato non rivela solo i nomi delle nazionali e dei calciatori, ma anche i farmaci proibiti che sono stati consumati. Dal Betametasone, antinfiammatorio steroideo, alla Budesonide, cortisonico usato per l'asma bronchiale e le allergie, fino al Salbutamolo e al Formeterolo. La lista hackerata è precisa: c'è la divisione per rappresentative, per ognuna delle quali viene indicato il calciatore che ha fatto uso dei farmaci tradizionalmente proibiti e con esso il nome della sostanza usata.

Algeria: Ryad Boudebouz (Triamcinolone), Karim Matmour (Formoterolo, Salbutamolo, Budesonide). Argentina: Diego Milito (Formoterolo, Salbutamolo, Budesonide e Betametasone), Carlos Tevez (Betametasone), Juan Sebastián Verón (Betametasone), Gabriel Heinze (Betametasone) e Walter Samuel (Betametasone). Cile: Fabián Orellana (Salbutamolo), Humberto Suazo. Costa d'Avorio: Kanga Akale (Salbutamolo). Germania: Christian Träsch (Salbutamolo, Budesonide e Viani), Mario Gomez (Salbutamolo), Hans-Jorg Butt (Salbutamolo, Formoterolo), Dennis Aogo (Salbutamolo). Grecia: Georgios Tzavellas (Betametasone), Pantelis Kapetanos (Celesetone). Italia: Vincenzo Iaquinta (Betametasone), Mauro Camoranesi (Triamcinolone e Xilocaine). Paesi Bassi: Dirk Kuyt (Desametasone). Nuova Zelanda: Tim Brown (Desametasone, Fentanyl e Sevredol), Kosta Barbarouses (Triamcinolone) Ryan Nelson (Prednisone). Slovacchia: Martin Jakubko (Budesonide). Slovenia: Marko Suler (Formoterolo e Salbutamolo). Stati Uniti: Heath Pearce (Salbutamolo).

#FancyBears' HT dispels the myth about doping-free #footballhttps://t.co/DBkjq40DAC pic.twitter.com/OFeEO1zXIx — Fancy Bears' HT (@FancyBears) 22 agosto 2017

